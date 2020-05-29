感動法國參戰老兵的5個口罩. May. 29, 2020 07:31. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “韓國人是最棒的兄弟。幫助韓國是我們的驕傲。”當地時間27日上午11時，位於巴黎第七區的韓國駐法大使館壹樓，身穿軍隊儀仗服的韓國戰爭法國參戰勇士們雖然年事已高，但依然充滿力量。法國的新冠累計死亡人數接近3萬，但現場情景與法國社會因新冠災害而動蕩不安的情況截然不同。 參戰勇士們聚集的原因是“口罩”。6·25戰爭70周年事業推進委員會為了紀念參戰勇士們的犧牲，向22個國家發送了100萬個口罩，當天駐法大使館舉行了分配給法國的2萬個口罩的轉交儀式。法國在韓國戰爭當時派遣了3400多名兵力，274名陣亡。 記者在現場看到，雅克·格裏佐萊（92歲）以中士的身份參加了“團長的山脊戰鬥”等眾多戰役。1951年9月和10月進行的這場戰鬥中，盟軍取得了勝利，收復了3個高地。格裏佐萊說：“比起法國社會福利機構，韓國更早地關照了參戰勇士。”以二等兵身份參加江原道鐵原壹帶“鐵三角”戰鬥的塞爾日·阿爾尚博（90歲）說：“感謝70年來記得我們。”他們對韓國的熱愛也讓人深有體會。格裏佐萊系著印有韓文圖案的領帶。他說，他把自己的孫子送到了韓國的外國學生夏令營。阿爾尚博問：“韓國人都很健康嗎？”《巴黎人》、《西部法國》、《法國3》等主要媒體也介紹了向參戰勇士們贈送口罩的情況。 但是捐贈口罩消息在法國社會傳開的決定性因素，是當天在捐贈2萬個口罩之前，韓國駐法國大使館事先送去了少量口罩。4月初，新冠疫情蔓延嚴重，使館立即調集積少成多攢起來的口罩，郵寄給66名有聯系的參戰勇士每人5張口罩。與目前已解除封鎖令不同，當時每天新冠感染者人數激增，口罩供應也不像現在那麽順暢。在每壹個口罩都十分珍貴時期，打開信箱，收到壹封“我們不會忘記妳”的信和5個口罩，參戰勇士們算是非常感動。他們給妻子和子女們分發了口罩。從本月初起，家人將口罩照片上傳到社交媒體上，法國主流媒體也介紹了事情經過。 今年正值韓國戰爭70周年，原計劃在參戰國舉行的各種活動因新冠疫情而被取消。雖然很可惜，但若要安慰的話，感動不是來自宏大的活動，而是來自小小的關心。從5個口罩中，法國參戰勇士們感受到了韓國的大愛。

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