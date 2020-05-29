投手保護裝備能否在KBO賽場上看到？. May. 29, 2020 07:31. by 金培中 wanted@donga.com. 在17日與韓華隊的比賽中頭部被強攻打中受傷的職業棒球樂天隊的投手李承憲(照片，音)已經出院。樂天俱樂部方面表示：“李承憲已於26日出院。不需要手術，休息一個月後將重新歸隊。” 當他傷愈復出重新登上投手踏板時，所要佩戴的裝備是否會發生變化，備受關註。同一天，據美國體育專門頻道ESPN報道，自李承憲受傷後，樂天隊在美國訂購了保護投手的裝備。在帽子內側加入碳素等緩沖材料的特殊帽子，可以保護投手的頭部免遭擊球傷害。ESPN表示：“這是KBO聯賽首次向美國訂購投手保護裝備。”樂天相關人士說，“最近收到了多個品牌的裝備樣本，正在查看是否有不便之處。至於今後會不會使用還不知道。我們將聽取球員的意見。” 為了從投球開始保護頭部，擊球手戴上頭盔已成為家常便飯。但是在國內職業棒球界，很難找到投手使用能夠保護擊球威脅的裝備的事例。1999年金圓亨(鬥山隊教練)、2016年金光三(LG教練)、2017年金明信(前鬥山)等選手雖然因擊球臉部、頭部等受過傷，但此後依舊戴上了普通帽子。 美國職業棒球大聯盟中，柳賢振(多倫多藍鳥)的隊友馬特•舒梅克、金廣玹(聖路易斯紅雀)的隊友丹尼爾•龐斯•迪裏安為了保護頭部，紛紛戴上了保護帽子。正在養傷的李承憲能否在保護裝備的幫助下克服傷病陰影，實現飛翔？

한국어