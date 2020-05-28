自由接觸朝鮮居民、對美國反對充耳不聞強行推進……危險的對朝速度戰. May. 28, 2020 07:41. . 韓國政府決定修改《南北交流合作法》，放寬偶然接觸朝鮮居民時的申報義務。韓國統壹部官員26日表示：“將修改法律，刪除缺乏現實性的部分，並包含現實性的方案。” 政府還決定，如果想要限制或禁止南北交流合作事業，必須經過國務會議的審議，嚴格規定中斷條件。其目的，是不管什麽樣的政權上臺，關閉開城工業園區或中斷金剛山旅遊等斷絕南北關系的措施的實施都會變得更加麻煩。政府昨天以速戰速決的方式結束了網上聽證會。繼上周表示應對天安艦擊沈事件的“5·24”措施失去實效性後，為了重啟韓朝交流，政府開始了加速戰。 1990年8月1日制定的《南北交流合作法》在長達30年的時間裏，確實有不能反映時代變化的部分。去海外旅行的國民即使去朝鮮餐館或偶然遇到朝鮮居民也要向政府申報，這種過度的管制造成了不便。幾乎實際上沒有申報，也沒有由此帶來的損失，所以有必要進行修改。但是，《交流合作法》在海外保護了韓國國民，限制了部分追隨朝鮮的勢力與朝鮮的接觸，因此應該提出完善的對策。與保障自由出入境的韓國不同，在海外可以見到的朝鮮居民大部分是機關人員和諜報人員，這壹現實並沒有改變。 文在寅總統在就任三周年演講中表示，“不要只關註朝美對話，應該找出韓朝間可以做的事情”。之後，政府和執政黨紛紛表態，爭先恐後地敦促韓朝交流。統壹部長官昨天以檢查南北共同水道為由來到了漢江下遊，統壹部決定通過聯合國向朝鮮提供490萬美元的援助。美國政府壹再強調南北合作必須與朝鮮無核化步調壹致，但文在寅政府似乎並不在意。 如果這種強行推進式的對朝政策持續下去，韓美合作將崩潰，最終朝鮮無核化將消失。韓朝關系雖然需要進展，但如果韓方表現出急躁情緒，只會把刀把交給朝鮮。朝鮮只是根據力量的構圖和需要進行韓朝對話。現在是時候以堅定的韓美合作為基礎，發揮戰略性忍耐心，引導朝鮮走向變化。

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