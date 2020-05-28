蒙娜丽莎的价值. May. 28, 2020 07:41. . 叫賣《蒙娜麗莎》？象征盧浮宮的那幅畫？在全球與新冠肺炎病毒開戰的今天，法國有人建議出售《蒙娜麗莎》來彌補新冠肺炎疫情造成的經濟損失，出現了很大的爭議。為什麽偏偏是《蒙娜麗莎》？這幅畫到底值多少錢？銷售究竟能否實現？ 提出這種無理提案的是法國企業家斯蒂芬•迪斯坦昂。他認為，應以極高的價格出售價值高、易銷售和流通的國家資產《蒙娜麗莎》，為瀕臨破產的法國文化藝術界提供資金支持。他同時補充說，“我們國家有很多畫。”一言以蔽之，就是要處理一件意大利經典名畫，為未來的法國文化藝術投資。事實上，盧浮宮擁有萊昂納多•達芬奇的5幅主要繪畫作品和22幅素描作品，總藏品數量約50萬件。另外還構建了用虛擬現實(VR)欣賞《蒙娜麗莎》的技術。引起最大爭議的是迪斯坦昂提議的畫作價格。500億歐元，超過67萬億韓元。這比2017年以約5000億韓元成交並刷新世界藝術品成交最高價的達芬奇的另一部作品《救世主》(Salvator Mundi)高出132倍，這一數字也是同年盧浮宮交納的作品保險價額8億美元的67倍。與真假不明的《救世主》相比，被認定為達芬奇最佳傑作的《蒙娜麗莎》應該得到更高的價值認可，但這不是現實的價格，而應被視作希望事項。 當然，法國出售《蒙娜麗莎》的事情絕對不會發生。每年有800萬人為了看這幅畫專門來到盧浮宮，他們怎麽能放棄這些經濟價值呢？也許應該減少一下遊客人數，但為了觀看世界上最有名的畫作的隊伍，在後新冠肺炎時代是否依然如故呢？即使對在亂哄哄的展廳裏只能短暫看到的玻璃墻對面的小肖像畫多少有些失望。美術評論家

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