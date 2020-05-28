LG化學將向現代起亞汽車提供數萬億韓元的電池. May. 28, 2020 07:41. by 許桐準 hungry@donga.com. LG化學將向現代•起亞汽車供應數萬億韓元規模的電動汽車電池。 27日，據汽車業界透露，LG化學從2021年開始將作為現代•起亞汽車量產的純電動汽車專用平臺“E-GMP(Electric-Global Modular Platform全球電動模塊平臺)”的二級供應商。在現代•起亞汽車共分4次招標的貨量中，SK Innovation被選為第二批貨量的一級供應商。據悉，第一批貨量將於明年底開始供應，第二批貨量將從2022年開始供應。 一些人預測，在三星電子副會長李在镕和現代汽車集團首席副會長鄭義宣舉行單獨會晤後，三星SDI將成為二級供應商，但此前一直為現代汽車電動化車型提供電池的LG化學最終被選定。 此前，現代•起亞汽車為從2021年開始批量生產電動汽車專用車型而開發了E-GMP。迄今為止，現代汽車一直以在現有內燃車上除去引擎等後，在剩余空間內安裝電動機的方式制造電動車。采用新的平臺後，電池組可以更寬敞地鋪在車底部分，安裝更多的電池，最終增加行駛距離(續駛裏程)。此外，汽車業內人士表示，隨著重心向下傾斜，行駛感和駕駛感也會有所提升。對於此次訂貨，LG化學相關人士表示：“無法確認與顧客公司有關的問題。”

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