是羨慕嗎？日本媒體罕見報道黃金獅子旗開幕. May. 28, 2020 07:41. by 黃奎引 kini@donga.com. 在“高中棒球天堂”日本，韓國高中棒球正越來越受到關註。 近日，不少日本媒體刊登了6月11日第74屆黃金獅子旗全國高校棒球大會暨周末聯賽王中王戰開始，韓國高校棒球聯賽即將拉開戰幕的報道。不僅是《運動日本》這樣的體育日刊，就連以縣為單位的地方報紙也報道了黃金獅子旗開幕的消息。 日本媒體破例報道韓國高中棒球開幕消息的原因是“羨慕”。由於新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的擴散，日本高中棒球聯盟20日取消了全國高中棒球錦標賽(夏季甲子園大賽)的日程。在此之前的3月份，也因同樣的原因，沒能舉行高中棒球選拔大會(春季甲子園大賽)。避開新冠肺炎疫情成功開啟賽季的韓國高中棒球引起了日本方面的很大關註。 一位日本記者說：“在日本，比起職業棒球，更多的球迷更喜歡學生棒球特有的充滿鬥誌的比賽氛圍。今年沒有甲子園大賽，因此關註韓國高中棒球的日本粉絲應該會有不少。”

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