慶州皇南洞新羅古墳中出土“金銅鞋”. May. 28, 2020 07:41. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 慶尚北道慶州新羅古墳內時隔43年新出土了金銅鞋。 文化遺產廳27日表示，在慶州皇南洞120-2號墳(墓)中出土了金銅鞋和腰帶裝飾用銀板、各種馬具裝飾等多種遺物。新羅金銅鞋不是用來在實際生活中穿的，而是為了辦喪事而制作成的禮儀鞋。這是自1977年從慶州仁旺洞古墳群出土這種鞋以來，首次出現在慶州新羅古墳中。 一對金銅鞋是在埋葬屍體的腳上發現的。表面有“T”字形花紋，帶有圓形金銅瓔珞。截至27日目前，鞋子還沒有完全挖出來，還在繼續挖掘中。慶州皇南大冢南墳也曾出土過類似模樣的金銅鞋。調查機關新羅文化遺產研究院高級研究員金權一表示：“金銅鞋的出現意味著埋葬在墳墓裏的人極有可能是王族。” 另外，屍體的腿部還露出用於腰帶裝飾的銀板，頭部還發現了多塊金銅瓔珞。文化遺產廳表示，這些瓔珞可能是戴在頭上的冠或冠飾。隨葬品有金銅馬鞍橋和金銅馬雲珠等各種馬上裝飾、青銅烙鐵、鐵鍋、各種陶器等。 皇南洞120號墳位於慶州大陵園一帶。日帝強占時期被賦予古墳編號，但隨著民宅的進駐，古墳遭到破壞，因此無法清楚地確認古墳是否存在。2018年5月進入挖掘調查的文化遺產廳和慶州市在去年調查120號墳的過程中，追加確認了120號墳的北側和南側有古墳的情況。

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