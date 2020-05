奉俊昊和宋康昊將參加網絡電影節《We are One》. May. 28, 2020 07:42. by 金民 kimmin@donga.com. 奉俊昊導演和演員宋康昊將參加戛納、威尼斯國際電影節等世界20個電影節的主管團體和YouTube共同主辦的“We are One(我們是一體的)”網絡電影節。據美國演藝媒體《獨立報》26日(當地時間)報道,包括奉導演和宋康昊在內的“We are One”電影節參加者名單最近已經確定。參加者中,除奉導演之外,弗朗西斯•科波拉、史蒂文•索德伯格等著名電影導演也將參加。 此次電影節受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)全球性大流行的影響,很多國際電影節紛紛取消或延期之後,國際電影節的主管團體和YouTube為克服新冠肺炎疫情,安慰全世界電影迷,合力準備了此次活動。總策劃由主辦紐約翠貝卡電影節(Tribeca Film Festival)的翠貝卡娛樂公司負責。 電影節將從29日開始在YouTube舉行,為期10天。屆時將有來自35個國家的31部長篇電影和72部短片上映,與會者還將舉行15場訪談節目。

