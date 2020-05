朝鮮“高度激蕩狀態”意味著可立即發射核武器. May. 28, 2020 07:42. by 申나리, 申圭鎭 journari@donga.com,newjin@donga.com. 朝鮮公開了勞動黨第七屆中央軍事委員會第四次擴大會議的結果。經確認,朝鮮在英文中將“在高度激蕩狀態下運營戰略武力”表述為“在高度警覺狀態下的運營(on a high alert operation)”。朝鮮在英文發表中進壹步明確了可以立即發射核武器的立場,提高了對美國警告的水平。 《勞動新聞》英文版24日稱,會議中提出了“將戰略武力置於高度警覺狀態下運營(putting the strategic armed forces on a high alert operation)”的新方針。英文版將“在高度激蕩狀態下”這壹不太明確的國文表述改為“高度警覺狀態”,從而更加清晰地表達了針對美國的信息。有分析認為,這是借用了美俄等核強國可以立即發射核武器的所謂“預警發射(LOW·Launch on Warning)”概念。 首爾大學政治外交系教授趙東俊(音譯)表示:“這是朝鮮第壹次使用‘核激蕩狀態’壹詞,這意味著朝鮮可以在非常短的時間內使用(核武器)。”21世紀軍事研究所專門研究委員柳成燁(音譯)表示:“這是為了表示無論在東北亞任何地方都有可能立即發動(核攻擊),強調核遏制主導權在於朝鮮。” 韓國國防安全論壇專門研究委員申宗佑(音譯)表示:“朝鮮認為固體燃料已經趨於穩定,暗示可以隨時發射搭載固體燃料、縮短發射時間的核武器。”

