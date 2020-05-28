特朗普：“本周內將就香港采取強硬措施”，習近平：“加強戰備工作”. May. 28, 2020 07:42. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、北京=常駐記者 尹完準 lightee@donga.com,parky@donga.com. 中國將於全國人民代表會議（全國人大）閉幕的28日處理香港國家安全法，美國總統特朗普表明本周將采取強硬應對措施的方針。中美矛盾呈現出由“口水戰”向“實質性措施”過渡的態勢。 特朗普當地時間26日在白宮舉行的記者招待會上，就中國試圖制定香港國家安全法壹事表示，“我們正在（就相關問題）做些什麽”，“幾天之內妳們就能聽到。”在被問到“是否包括對中國的制裁”時，他補充說：“相關內容會在本周結束之前聽到”，“我認為將會非常強烈。” 據彭博社報道，美國國務院正在起草壹份報告，評估香港是否保留自治權，如果認為香港未能保持高度自治，將剝奪給予香港的特別地位。美國財政部正在研究制定香港國家安全法時凍結中國官員和企業在美國的資產、限制交易、限制向中國人士發放簽證等方案。 如果香港失去特別地位，那麽在關稅、投資、貿易、發放簽證等方面享受的特惠將全部消失，因此很有可能出現企業“大逃亡”現象。白宮國家經濟委員會主席拉裏·柯德爾表示，將支援離開香港或中國內地返回美國的企業的搬遷費用。壹些分析人士認為，美國可能會撕毀第壹階段中美貿易協議。 在這種情況下，中國國家主席習近平向中國軍隊強調“全面加強防範戰爭工作”，采取對應措施。據中共中央機關報《人民日報》報道，習近平26日在參加中國軍隊和武警部隊全國人民代表會議時作出指示，要求“在各種復雜形勢下及時有效地應對，堅決維護國家主權和安全、發展利益和國家戰略的整體穩定”。 據分析，習主席的發言是正面針對美國的。中國壹直表示，臺灣和南海是直接關系到主權的核心利益，對美國的壓力絕不讓步。對於香港，他也壹直表示，“是內政和主權問題”，反對美國介入。據臺灣《聯合報》援引飛行軌跡追蹤網站“飛行器追蹤”報道，兩架美軍B-1B戰略轟炸機和KC-135R空中加油機26日從關島基地出發，在南中國海飛行，KC-135R26日還飛臨香港外海。 親美和親中國家分別出面支持美國和中國。據《讀賣新聞》報道，日本繼政府部門之後，正在推進公共機關也不能使用中國產信息通信機器的政策。英國政府去年就香港示威事件做出裁決，認為中國官方媒體中國國際電視臺（CGTN）違反公正性，決定予以制裁。俄羅斯則表示，“制定香港國家安全法是中國的內政”。伊朗政府也支持中國政府。

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