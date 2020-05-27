澗松家兩件寶物的新主人是誰？成交價多少？. May. 27, 2020 07:38. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 澗松美術館27日拍賣的“金銅如來立像”(寶物284號)和“金銅菩薩立像”(寶物285號)的新主人是誰，引起了人們的關註。 據悉，國立中央博物館雖然官方表示還沒有決定是否參與競標，但實際上處於非常困難的狀況。國立中央博物館相關人士在26日的通話中表示：“(預期價格)範圍不小，博物館在拍賣中無法跟上(中標競爭)。在目前的情況下，我們能參與競拍嗎？” 據悉，兩尊佛像的起拍價將分別達15億韓元(可變動)，但國立中央博物館的文物購買費用每年僅為40億韓元左右。雖然文化遺產廳曾提出過必要時可以考慮是否可以提供購買預算支援的意見，但即便如此也很難中標。況且，在性質上重復的文物已經由博物館收藏，今後在澗松家收藏的文物中，國寶佛像和佛龕同樣有可能被出售，博物館方面更是苦惱不已。 該相關人士表示：“雖然想盡到國立博物館的任務，但是能力不足，非常遺憾。雖然正在苦思能夠盡力確保文物的方案，但希望出售方(澗松美術館)謹慎考慮，將文物安放在帶有公共性質的機關。” 也有觀點認為，雖然部分“澗松收藏品”的流失令人遺憾，但並不是每次指定文物上市時，國家都要購買。一位文物界相關人士表示：“當然，進入國家機關在展示和保存方面是最好的，但國家不能一一地投入到私有物品的交易中，澗松收藏品也是如此。" 佛像的成交價也備受關註。迄今為止，在拍賣會上創下最高價的寶物是清涼山掛佛幀，2015年在首爾拍賣場以35.2億韓元成交。2012年，書畫集《退尤二先生真跡帖》以34億韓元成交。 此次拍賣的兩個佛像都是由青銅鍍金制作而成。金銅如來立像是高38.2厘米的統一新羅時代的佛像。閉上眼睛，抿著嘴，臉上似乎帶著一絲不加修飾的微笑，能給人帶來感動。衣服褶皺整齊的同時，右肩的衣服也像流水一樣自然地表現出來。 據悉，金銅菩薩立像是6世紀末至7世紀初的佛像，出土於慶尚南道居昌市。頭上戴著寶冠，臉長。臉部細長的眼睛和向前伸出的嘴唇、突出的顴骨相映成趣，給人留下深刻的印象。 這兩尊佛像於1963年被指定為寶物。對於金銅菩薩立像的出土地是新羅的領域慶南居昌，摻雜了百濟樣式這一點，出現了“先討論真偽”的意見。對此，澗松美術館相關人士最近在接受本報電話采訪時表示：“學界可能會有多種意見。”佛教美術史專家、東國大學崔應天教授(國外所在文化遺產財團理事長)表示：“如果有必要，可以進行調查，但澗松的收藏品是經過當代響當當人士驗證的，即使出土地不是明確的，並摻雜了百濟樣式，也不會覺得不自然。”崔教授補充道：“我覺得在各個時代、各國佛像樣式掌握之前的20世紀60年代，還無法達到制作這種贗品的水平。”

한국어