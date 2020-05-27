特朗普力薦的新冠肺炎治療劑羥氯喹被“淘汰”. May. 27, 2020 07:38. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 世界衛生組織(WHO)25日表示，在新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)治療藥物研究中，將暫時停止對美國總統唐納德•特朗普極力稱贊並親自服用的“羥氯喹(hydroxychloroquine)”的試驗。世界衛生組織正在35個國家的400多家醫院進行臨床試驗，以尋找安全有效的新冠肺炎治療劑。 世衛組織總幹事譚德塞22日表示：“根據醫學學術雜誌《柳葉刀》發表的研究結果，出於安全考慮，做出了這樣的決定。”由英國布裏奇女性醫院的曼迪夫•梅赫拉教授領導的研究小組對9萬6032名新冠肺炎患者進行了調查，結果顯示服用羥氯喹的患者死亡危險度增加34%，嚴重的心臟心律失常危險程度增加了137%。 世衛組織首席科學家蘇苗•斯瓦米納坦說，資料安全監測委員會將在兩周左右的時間內收集關於羥氯喹的進一步信息，在審議其穩定性後決定是否恢復實驗。但是，WHO提醒說，如果按瘧疾或自身免疫疾病等原來的用途服用羥氯喹，就不會有問題。 據日本《讀賣新聞》26日報道，日本首相安倍晉三原計劃於本月底推行的“法匹拉韋(favipiravir)”新冠肺炎治療藥物的批準計劃可能也泡湯。法匹拉韋是日本富士膠片公司作為甲型H1N1流感治劑開發的藥物。安倍此前一直主張：“法匹拉韋改善(新冠肺炎)的效果顯著。” 但是，目前還沒有相關研究結果能證明法匹拉韋對治療新冠肺炎有效果。《路透社》指出，法匹拉韋的動物實驗結果顯示，該治療劑會誘發致命的先天畸形。

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