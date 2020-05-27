荷蘭首相因遵守封鎖令而錯過母親臨終. May. 27, 2020 07:39. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 荷蘭首相總理馬克•呂特（53歲，照片）為了遵守有關新冠疫情的封鎖令而錯過母親臨終的消息，事後才被傳開。與違反防疫方針引起眾議的英國、奧地利、美國、巴西等國領導人相比，稱贊其“遵守位高責重”的好評不斷。 據英國《每日電訊報》等媒體25日報道，呂特總理的母親米克·呂特迪林女士（96歲）目前居住在荷蘭海牙的壹家療養院。年事已高的她本月初健康狀況惡化，臨終越來越近。但她並不是感染了新冠病毒。 本月13日，呂特迪林女士最終去世，但呂特首相未能看到最後壹面。因為封鎖令禁止個人訪問療養院等集體設施。呂特首相說：“雖然很悲傷，但我要感謝母親，向她告別。希望今後所有人都能平安。”首相辦公室方面表示：“首相決定遵守防止病毒擴散的政府規定。”荷蘭政府當天部分放寬了療養院等集體設施的封鎖措施，並計劃於下個月15日完全解除封鎖措施。 出身海牙的呂特首相在青年時期從右翼傾向的自由民主國民黨開始從政。2006年成為黨首，在2010年大選時作為該黨所屬人士時隔92年出任總理，目前是在任的第10個年頭。 《衛報》報道說，呂特的這壹舉動與違反新冠封鎖政策的主要國家領導層形成了鮮明的對比。在英國，出現新冠病毒感染癥狀的首相辦公室首席助理多米尼克·卡明斯（49歲）違反居家自我隔離，移動了400公裏。相關事實被曝光後，要求他辭職的呼聲越來越高。卡明斯是鮑裏斯·約翰遜首相的左臂右膀。 雖然卡明斯解釋說，“因為要照看4歲的兒子，訪問了在德勒姆的父母家”，但他被曝當時還訪問了當地的旅遊區。對此，卡明斯25日召開記者會澄清說，“因為感染新冠病毒，導致視力下降，在隔離後返回倫敦時，為了檢驗能否開車到倫敦而開了車”，加劇了輿論的批評。 奧地利總統亞歷山大·範德貝倫24日違反封鎖令，晚上12點多鐘還在首都維也納壹家飯店停留，結果被警方查獲。愛爾蘭總理利奧·瓦拉德卡21日晚在都柏林的壹個公園裏和朋友壹道散步，被批評違反了政府“不要在公共場所長時間停留”的方針。 美國總統特朗普在悼亡日連休的23日和24日，沒戴口罩就造訪弗吉尼亞州斯特林某高爾夫球場，引發了“無視防疫”的爭議。巴西總統雅伊爾·博索納魯也被人發現於23日晚被曝未戴口罩在巴西利亞市內路邊攤上吃熱狗，引發起了爭議。

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