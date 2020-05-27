中美矛盾中人民幣大幅貶值，無法避免流彈的韓國經濟. May. 27, 2020 07:39. . 中國人民幣匯率出現了1美元兌換超過7元人民幣的所謂“破七”。中國央行——中國人民銀行25日公布了人民幣對美元匯率中間價報7.1209元，較前壹交易日上漲0.38%。1美元兌人民幣7元被認為是心理防線，去年8月中美貿易戰激化時發生“破七”後，美國立即將中國列為匯率操縱國。 中國提高人民幣匯率可以解釋為，繼貿易戰爭之後，又針對最近美國在香港國安法、新冠病毒發源地矛盾上的波浪式進攻采取了反擊措施。壹直有觀測認為，如果美國施加壓力，中國將提高人民幣匯率，即通過降低本國貨幣價值來提高出口競爭力。 當然，隨著中國宣布將實施1000萬億韓元的大規模經濟扶持，將增加貨幣量、擴大財政赤字的方針，人民幣價值自然下跌，這壹方面是存在的。在兩國關系友好時，雙方可能會互諒互讓，但從中美矛盾幾乎走向極端來看，美國很有可能認為迫切需要擴大出口的中國積極引導了貨幣貶值。 隨著今年1月15日首輪中美貿易協議的達成，去年8月的指稱匯率操縱國的問題被解除。人們擔心，如果美國以此次“破七”為契機再次對中國亮出指定匯率操縱國的牌，好不容易簽署的貿易協議將成為壹紙空文，中美矛盾有可能進入被稱為匯率問題的敏感局面。 韓國是可能受到美中匯率戰爭流彈的代表性國家。由於對外依存度高，尤其是偏向美中的貿易結構，不穩定的匯率對於韓國企業和政府來說都是相當困難的因素。眼下，由於與人民幣的同步現象，韓元的弱勢會對出口競爭力有所幫助，但也有可能導致美元從韓國國內資本市場流出，金融市場發生動搖。 但即便如此，也並不存在馬上有用的應對方案。政府應該密切監控外匯市場，毫不懈怠地在國際上允許的範圍內積極介入外匯市場。哪怕是防範這種困難的來臨，也必須通過在平時確保企業的對外競爭力和財政健全性，構築起阻斷外部風浪的防波堤。

한국어