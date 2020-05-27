畫在月亮上的兔子. May. 27, 2020 07:39. . 爭先恐後地幫助困難鄰居的情景，無論何時看來都很美麗。有關月亮和兔子的故事呈現了它的精彩形象。 有位老人來到了猴子、狼、水獺和兔子生活的地方。老人壹副又累又餓的樣子。解決老人的饑餓顯得比什麽都緊迫。動物們想用自己的方式幫助老人。猴子上山采摘了壹些水果， 狼帶來了魚和蜥蜴，水獺到水裏抓來了魚。但是兔子卻沒有給任何東西。因為它不能去啃壹些自己吃的草來獻給老人。結果兔子收集了壹些樹枝，點起火跳了進去。它決定獻上自己的身體。但無論它怎麽跳進去，身上都沒有著火。火就像是冷涼的雪壹樣。真是無奇不有的。老人說道：“我是上天之王。是來考驗妳的。”聽到此話，兔子說，就算是天上之王，也不能阻攔自己。天上之王對要把自己全部奉獻給他人的兔子的心地贊嘆不已，希望把自己的壹切都給別人。他為了把兔子的利他之心公之於世，抓住山捏出汁來，在月球上畫上了兔子的形象。這就是月球上有兔子圖案的原因。 這是出自《般若心經》的佛祖前世故事之壹，這裏的猴子、狼、水獺是佛祖珍愛的三個徒弟，兔子是佛祖自己。用握住山擠出的汁水做顏料，在月亮上畫出兔子的形象，這種想法看似虛幻，但即便如此，這個故事作為關於款待他人和布施的寓言，也毫不遜色。這則寓言故事通過動物們爭先恐後地招待饑餓的人、競相款待鄰居是多麽寶貴和符合倫理。畫有兔子的月亮今天還在照亮世間。這就是世界能夠光明而美麗的原因。 文學評論家·全北大學教授

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