和貝克漢姆見面的孫興慜：要想成功，自己得做些什麽. May. 27, 2020 07:39. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “超級孫”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)開口說起了自己的足球哲學。當時，英國足球傳奇大衛•貝克漢姆(45歲)向他提出了問題。 托特納姆熱刺隊26日在球隊社交網絡服務(SNS)上公開的長約2分33秒的視頻中，孫興慜與同齡隊友中場球員盧卡斯•莫拉和美國職業足球邁阿密俱樂部主席貝克漢姆進行了交談。該視頻是貝克漢姆在新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)擴散之前的2月份訪問托特納姆熱刺隊時拍攝的。當時貝克漢姆以熱刺隊的主要贊助商AIA的宣傳大使身份被邀請到球隊訓練中心。當天，托特納姆熱刺隊為等待英超(EPL)重啟的球迷公開了相關視頻。 貝克漢姆見到孫興慜，繼舉手擊掌之後輕輕擁抱他，並詢問他為來英超做了哪些努力。對此，孫興慜用流利的英語表達了自己的足球觀。“作為運動員，在進行既定的訓練之前，我覺得自己做點什麽非常重要。為了踢足球來到了英國。在英超踢球仍然是我的夢想。為了展示出最好的狀態，我們必須吃好睡好。” 孫興慜還強調了賽場外自我管理的重要性。他說：“所有在英超俱樂部效力的球員都有自己的天賦。但並不是所有的選手都被評為頂級水平。由於精神原因，不能充分發揮自己的能力。這對於不是足球運動員的球迷來說，也是痛苦和悲傷的事情。重要的是在球場外如何行動。”對於孫興慜的故事，貝克漢姆認真而明朗地聽著。出戰265場英超比賽，打進62球、助攻80次的貝克漢姆似乎也產生了共鳴。

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