KOSPI指數時隔2個半月再次突破2000點大關. May. 27, 2020 07:39. by 李建赫 gun@donga.com. 韓國綜合股價指數(KOSPI)上升1%以上，時隔2個半月重新站上2000點。隨著世界各國相繼克服新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的沖擊，表現出恢復經濟活動的動向，亞洲主要股市也呈現出上升趨勢。 26日，韓國綜合股價指數比前一個交易日上漲35.18點(1.76%)，以2,029.78點收盤。繼前一交易日上漲1.24%後，連續兩天漲幅超過1%。綜合股價指數以收盤價為基準超過2000點是自3月6日(2,040.22)以後的第一次。KOSPI大將股三星電子上漲了0.82%，SK Innovation(14.15%)、三星SDI(11.49%)、LG化學(6.29%)等市價總額上位股中，因新冠肺炎疫情股價大幅下跌的證券都顯示出走強勢頭。 機構投資者買進價值3420億韓元的股票，帶動了股價的上漲。外國人也凈買入了100億韓元股票。相反，個人投資者的凈拋售額達4810億韓元。科斯達克指數(KOSDAQ)也比前一個交易日上漲9.22點(1.28%)，以729.11收盤，再次超過了年中最高值。 隨著世界各國采取緩解新冠肺炎疫情封鎖的措施，人們期待經濟不久之後馬上恢復正常，股價也隨之上漲。日本在宣布提前解除緊急事態後，日經平均股價上漲了2.55%。中國上海綜合指數也上升了1.01%，比起美中矛盾，更期待隨著新冠肺炎疫情的平息能帶來世界經濟的恢復。 當天在首爾外匯市場，韓元兌美元的匯率比前一天下降9.9韓元，以1美元兌換1234.3韓元收盤。這可以解釋為，由於對景氣恢復的期待心理，對韓國等新興國家貨幣的投資心理正逐漸復蘇。

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