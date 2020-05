新西蘭總理電視直播時遇地震,淡定調侃後繼續受訪. May. 26, 2020 07:39. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 新西蘭總理傑辛達•阿德恩(40歲•女)在遭遇裏氏5.9級地震的情況下,仍不慌不忙地繼續接受采訪,引起了人們的熱議。 據英國《衛報》等媒體25日(當地時間)報道,當天上午8時左右,新西蘭首都惠靈頓一帶發生了5.9級地震。恰巧,正在惠靈頓國會大廈接受當地電視臺直播采訪的阿德恩總理,面對突如其來的震動,仍處變不驚。 阿德恩總理看到建築物開始晃動,便環顧四周,然後說:“我們這裏剛發生地震…..震得頗厲害,你可看看我身後的東西在晃動。”地震持續了約15秒時間,此間她面帶微笑地說:“我們安好。我不是站在吊燈下,我身處的建築也似乎很穩固。”,讓主持人放心。 據新西蘭地震觀測機構介紹,震央位於距離惠靈頓約1小時車程的北島萊文市。據悉,震源深度37公裏,惠靈頓全境均有震感。據《衛報》報道,首都內的列車短暫停運,上班路上出現了一些混亂,但沒有人員傷亡的報告。新西蘭位於被稱為“火環(Ring of Fire)”的環太平洋火山帶,地震頻繁。 2017年出任總理的阿德恩因采取迅速關閉國境等措施,在新型冠狀病毒感染危機中也受到了關註。

