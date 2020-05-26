SK Planet：提供二手手機行情查詢-銷售服務. May. 26, 2020 07:38. by 申武慶記者 yes@donga.com. SK Planet 25日表示，可以在“糖漿錢包（Syrup Wallet）”應用程序(app)上查詢和銷售二手手機行情。在應用程序內的“內金融”進行本人認證，登記智能手機後診斷性能，就可以根據相關結果獲得行情情報。 性能測試要求用戶打開Wi-Fi、藍牙、位置信息系統(GPS)，並獲得前•後攝像頭的拍攝權限，通過在液晶畫面上快速實現手指多重接觸(多點觸控)的方式，安裝在應用程序上的軟件可以快速測試各自的功能。SK Planet與擁有性能檢驗解決方案的創業公司Palmcooperation聯合企劃了服務。確認行情後，如果選擇配送方法(高端或普通配送)，甚至可以銷售。 SK Planet相關人士表示：“將向顧客提供最合適的二手手機銷售時間提議、新智能手機開通服務指南、投保信息意見等優惠。”

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