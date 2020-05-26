奧布賴恩：“密切註視朝鮮，敦促朝鮮放棄核武器”……反復三次警告. May. 26, 2020 07:39. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、申娜莉記者 lightee@donga.com,journari@donga.com. 在朝鮮提及“加強核戰爭遏制力”後，美國總統國家安全事務助理羅伯特·奧布賴恩再次警告稱“正在密切註視朝鮮”，壹度沈寂的朝美矛盾出現再次點燃的跡象。 奧布賴恩當地時間24日在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）采訪時，對朝鮮進行了三次警告，其核心內容是敦促朝鮮“放棄核計劃”、“正在密切註視朝鮮”。他強調，美國不僅關註公開的情報，也關註從情報機關出來的朝鮮全部動向。這與他在此前接受媒體采訪時強調的原則性表態“美國願意繼續同朝鮮對話”相比，變得更加敏感。 也有分析認為，奧布賴恩表示，“將觀察來自朝鮮的情報，根據動向調整（calibrate）我們的應對”，這意味著在最壞的情況下，美國可能會考慮武力應對。也有分析認為，這與美國戰略司令部司令查爾斯·理查德20日公開“2020年司令構想和意圖”時的表態相類似。理查德當時兩次提及，“如果戰略遏制失敗，將采取‘決定性應對措施’”。 但是，專家們指出，沒有必要過於擴大解釋。峨山政策研究院副院長崔剛（音譯）表示：“朝鮮使用了擴充戰略武器能力、加強核戰爭遏制力等措詞，美國也不能坐視不管”，“但這並不意味著，‘將幹點什麽’‘將采取極端（不惜全面戰爭）方案’。”韓國外國語大學客座教授尹德敏（音譯）也解釋道：“雖然不能完全排除軍事手段，但應該看作是在展示我們將根據朝鮮的反應采取行動的意誌。” 同時，美國也打開了與朝鮮進行對話的可能性。奧布賴恩說，“過去三年半來，（美國）壹直避免了同朝鮮發生沖突”，並提到了特朗普總統對朝鮮國務委員會委員長金正恩的“卓越外交”。他提到了朝鮮重新進入世界和優秀的經濟以及朝鮮放棄核武器時能得到的回報。特別是在因新冠疫情危機朝中貿易減少、朝鮮經濟可能受到打擊的情況下，這算是向朝鮮拋出的“胡蘿蔔”。 對於即將在年底舉行總統選舉的特朗普政府來說，除了以這種方式管理局勢、阻止朝鮮挑釁之外，別無其他妙招。被“新冠疫情防控失敗責任論“困擾的特朗普總統，不大可能試圖與朝鮮進行交易，因為這可能會招致反效果。特朗普政府相關人士表示，“根據朝鮮如何做出反應，我們的應對也會有所不同”，“但現在朝鮮尚未付諸實際行動，因此我們暫時先觀察其動向”。 有預測稱，朝鮮為了在美國總統選舉前得到特朗普政府的讓步，可能會打出“展示式挑釁”牌。前國際原子能機構副總幹事奧利·海諾寧當天在接受“美國之音”廣播電臺采訪時分析稱：“朝鮮為了成功實施加強核戰爭遏制力的計劃，會故意采取吸引敵人註意和引導分析的行動。”尹德敏教授也預測稱，“朝鮮可能會利用通過老劇本（old playbook）進行壹場挑釁，利用局勢動蕩，試圖與美國討論核問題”。

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