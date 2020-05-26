可疑的征服史. May. 26, 2020 07:39. by 李恩澤 nabi@donga.com. 伊本·赫勒敦（1332∼1406）是活躍於14世紀的伊斯蘭政治家和歷史學家。他的祖先是也門人，自己出生在突尼斯。他在北非的伊斯蘭王國和曾進軍西班牙的穆斯林王朝格拉納達王國擔任過政治家。他留下的最好的著作是《歷史緒論》。該書本來是要敘述人類文明史的，也許是太龐大的工作，沒有完成。他是伊斯蘭知識分子，在正統學者家庭中成長，但他具有合理的知性，讓人無法相信他是14世紀的人物。他對古代社會和宗教神話的尖銳批判超過了17世紀啟蒙主義知識分子的水平。 如果“伊斯蘭國”（IS）之類僵硬的伊斯蘭原教旨主義者們具有伊本·赫勒敦程度的知性，世界該有多好？《歷史緒論》中有這樣的故事。在也門有壹個叫圖巴王朝的小國。公元前6世紀波斯帝國的鼎盛時期，圖巴有壹位名叫阿薩德·阿布·哈立蔔的國王。他同時送三個兒子遠征。其中兩個兒子搶劫了伊朗地區，並進攻到了中國。他的壹些部下留在在西藏。小兒子進入拜占庭地區，並在收服該地區後回到自己國家。也門人似乎為此感到自豪，但伊本·赫勒壹針見血地指出。在當時的戰爭中，如果沒有所謂的“當地調配”的掠奪，就不可能進行遠征。更何況，要想進軍中國，必須收服包括波斯在內的中間許多國家。但是，並沒有任何證據表明圖巴征服了這些地區。 盡管如此，人們仍然沈浸在自豪的歷史之中。也有人說，這只是歷史，又有什麽關系？但是，在沈醉於這種歷史的瞬間，理性就會屈服於感性，知性就會像因藥物中毒壹樣變得僵硬和退化。那麽，能不能對生活中的許多事情作出正確的判斷和決定呢？乍壹看與實際生活毫無關系，但感性歷史的真正危害就是這個。 歷史學家

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