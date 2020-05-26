西部海岸不明身份的小艇，軍方這壹次也是在居民舉報後才得知. May. 26, 2020 07:39. . 23日，當地居民在忠南泰安海邊發現了疑似中國人偷偷乘坐而來的小船。接到居民報警後，軍方和警方才通過周邊監控錄像確認兩天前有人從不明船只上下來溜走，正在追查他們的下落。聯合參謀本部昨天表示：“涉敵可疑性看起來很低。正在調查事情的原委。” 此次小型小艇的發現讓人想起了去年6月朝鮮船只“等待歸順”事件。當時，朝鮮木船越過東部海上的“北方界線（NLL）”，在三陟港外等待天亮，壹直到進入港口時，軍隊都沒有掌握動態，接到居民報案後才出動。那次事件導致國防部長官道歉，對聯合參謀議長進行了嚴重警告，並下令解除軍團長的職務。 此次，負責海岸和海洋警戒的陸軍和海軍直到居民舉報為止，兩天來都不知道警戒線被突破的事實。盡管如此，軍方只是反復強調“繼續關註調查”，以“安保事項”為由回避具體談及。這不得不說是想通過爭取時間來回避責任論。 軍隊荒唐的警戒失敗不僅僅是海岸警戒。今年以來，接連發生了民間人士擅自闖入鎮海、濟州海軍基地和首都防衛司令部防空陣地的事件。連基本的警戒任務都這樣稀松，又如何能阻止間諜滲透或武力挑釁？甚至有人諷刺說，連自己的部隊都保衛不了，這樣的軍隊又怎麽能保衛領土和領海呢。 警戒失敗與不斷發生的軍紀松懈事件不無關系。每當發生各種事件和失敗時，軍方都會承諾制定整頓軍隊綱紀的特殊對策，但總是以表態結束，現在甚至表現出急於逃避責任的姿態。現在需要從根本上自我盤點，軍隊為何到了成為事故多發煩心地带的地步。

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