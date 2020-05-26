交響樂界打破漫長的冬眠 伸了個懶腰. May. 26, 2020 07:39. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的影響，長期處於冬眠狀態的韓國交響樂團將逐一與粉絲們見面。 本月回歸舞臺的信號於21日被KBS交響樂團切斷。KBS交響樂團雖然因協奏者入境等問題取消了當天的定期演奏會，但取而代之的是在首爾藝術殿堂音樂大廳舉行了特別音樂會《獻禮》，以此來滿足管弦樂愛好者長時間的渴望。大邱市立交響樂團常任指揮朱利安•科瓦切夫和小提琴演奏家金春素利合作演奏了門德爾松小提琴協奏曲、德沃夏克第九號交響曲《新世界》等。門票銷售金額將全部捐贈給正在全世界與新冠肺炎病毒進行鬥爭的“無國界醫生協會”。 30日，富川愛樂樂團將在常任指揮朴永民的指揮下，在藝術殿堂音樂廳演奏馬勒的交響樂歌曲集《大地之歌》。這是一部將中國唐宋時代漢詩翻譯成德語的歌詞配上曲調，歌頌時間的無常及人與自然的和諧的作品。女中音歌唱家李亞京和男高音歌唱家金載亨將聯袂演出。 由鄭治勇藝術總監執棒，大提琴演奏家文泰國協奏的《浪漫的解釋I》音樂會將於下月3日在藝術殿堂音樂廳舉行。國樂和管弦樂隊相遇的金澤洙《Dub Sanjo》、夏爾•卡米爾•聖桑的第1號大提琴協奏曲、柴可夫斯基的《曼弗雷德交響曲》。《曼弗雷德交響曲》被認為是柴可夫斯基後期的幕後傑作，該作品表現了拜倫的劇詩，描寫了陷入自我懷疑，在瑞士山中流浪的主人公。據悉，聖桑的第1號大提琴協奏曲改變了大提琴這一樂器的地位，是傳奇大提琴演奏家巴勃羅•卡薩爾斯最愛的協奏曲。 水原市立交響樂團由藝術總監崔熙俊指揮，將於下月4日在京畿水原SK藝術中心大演出場演奏代表蘇聯的作曲大師肖斯塔科維奇的第7號交響曲《列寧格勒》。該作品形象地描寫了列寧格勒(現聖彼得堡)大攻防戰，它曾造成400多萬人喪生，被認為是第二次世界大戰最大的悲劇之一。 這些演出全部按照“保持社會距離”的方針，要求觀眾隔席而坐。觀眾們在進入演奏會場後還要繼續戴上口罩。 另外，首爾市立交響樂團根據協奏者入境問題等決定取消原定於本月29日舉行的定期演奏會，取而代之的是由音樂總監奧斯莫•本斯克指揮的“非面對面在線演唱會”。演出將在YouTube“首爾市立交響樂團”頻道進行直播。應音樂總監本斯克的要求，該音樂會將采用“在舞臺上保持距離”的方式，演奏者在舞臺上保持適當距離進行演奏。據此，管弦樂團的編成也將維持小規模，大編曲將無法演奏。 首爾市立交響樂團計劃馬上公開節目內容，並計劃公開今後的日程是否適用於“在舞臺上保持距離”。

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