“The Match”勝者老虎伍茲決定將2000萬美元獎金全部捐出. May. 26, 2020 07:40. by 李憲宰 uni@donga.com. “高爾夫皇帝”泰格•伍茲(45歲)和常年競爭對手菲爾•米克爾森(50歲•以上美國)。兩位選手的對決本身足以吸引球迷們的關註。更何況，美國人最狂熱的美國職業橄欖球聯盟(NFL)的“活著的傳奇”佩特•曼寧(44歲)和湯姆•布雷迪(43歲)也加入了這場對決。 25日，在美國佛羅裏達州的獎牌得主高爾夫俱樂部(Medalist Club，72桿)舉行的《The Match: Champions for Charity》似乎更像是一場表演。 作為克服新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的慈善比賽而舉行的此次對決原計劃籌集1000萬美元的基金，用於克服新冠肺炎疫情。但是，加上精彩的比賽和參賽選手們的口才，共募集到了2000萬美元(約249億韓元)的捐款。因為觀看比賽轉播的球迷紛紛在網上捐款。 當天，伍茲/曼寧組合以1洞優勢戰勝了米克爾森/布雷迪組合。賽後伍茲說：“能為這些遭受嚴重損失的人攢這麽大一筆錢，是一件很棒的事情。這是我們應該做的事情。” 2018年11月，兩人在美國拉斯維加斯舉行的首次邀請賽對決中，伍茲在延長賽中敗給了米克爾森。但是在離自己家很近的地方舉行的此次對決中，伍茲成功雪恥。 和擊球對決一樣有趣的是兩人的口才對決。在從開球到推桿只能用同一支球桿擊球的5號洞(4桿)，伍茲用4號鐵桿3次擊球後把球送上果嶺。於是，在第三次擊球前，米克爾森要求伍茲在果嶺上的球位上做個標記，對此，伍茲問道：“能用美國公開賽獎牌來標記嗎？”米克爾森在四大大滿貫賽事中唯獨沒有獲得過美國公開賽的冠軍。對此，米克爾森回應說：“我也有好幾枚銀牌(獲得亞軍)。”米克爾森在美國公開賽上足足獲得過6次亞軍。伍茲還開玩笑說：“只要米克爾森的球打中我的球，我就把該洞拱手讓出。”但米克爾森用6號鐵桿擊出的球只差幾十厘米，稍稍偏出伍茲的球。 決定勝負的是“傳說中的四分衛”對決。與伍茲搭檔的曼寧在4號洞(3桿)和6號洞(4桿)打出小鳥球，引導了比賽的氣氛。伍茲組在以四人四球賽(利用各自的球進行比賽，成績更好的組贏得該洞勝利)方式進行的前9洞中領先了3個球洞。 布雷迪在7號洞(5桿)還剩100碼時打出的第4桿直接灌入了球洞(小鳥球)。但是在從球洞試圖取出球時，布雷迪的褲子臀部位置撕破了。他笑著說：“揮桿時旋轉動作好像有點過頭了。” 米克爾森/布雷迪組合各自開球後，選擇了落在更好位置的球，兩人輪番擊球，在後九洞將雙方的差距縮小到兩個球洞。特別是在11號洞(4桿)，米克爾森把球打到果嶺後方邊緣後，布雷迪成功推入了老鷹球推桿。 當日，四位選手為了“保持距離”，都各自開起了卡丁車，賽後兩人互致碰拳問候。米克爾森/布雷迪組合在11號洞打出老鷹球後，兩人也沒有進行擊掌慶祝，只是隔空比劃了一下。

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