金正恩“裝填核武器”，給示意合作的南方悶頭壹棍. May. 25, 2020 07:39. . 朝鮮中央通訊社昨天報道稱，朝鮮在金正恩委員長主持下召開了勞動黨中央軍事委員會擴大會議，“為進壹步加強國家核戰爭遏制力，在高度激動的情況下運營戰略武力，提出了新的方針”。朝中社還報道說：“采取了提高人民軍炮兵火力打擊能力的重大措施。” 雖然不知道朝鮮發表的“新方針”的具體內容，但是朝鮮由此進壹步提高了對外威脅的程度。此前，朝鮮提及“高度激動狀態”的對象是“人民軍隊”或“革命武裝力量”。但這次明了地點出是“戰略武力”，即核武器、導彈等戰略武器。也就是說，朝鮮從去年底勞動黨全員會議上警告的“核遏制力的經常性動員態勢”更進壹步，制定了啟動瞄準、裝填狀態，隨時可以直接發射核導彈的新方針。 朝鮮在用核導彈瞄準美國的同時，還通過“提高炮兵打擊能力的重大措施”壹同瞄準了韓國。對外威脅的意圖在同時提拔核、導彈開發核心人物李炳哲和炮兵司令官出身的樸正天等軍方人事安排中也很明顯。朝鮮通過展示搭載核彈頭的中遠程導彈和超大型火箭炮等短程戰術武器，表現出了要重啟全方位對美、對韓挑釁項目的用心。 更何況，最近美中之間的矛盾達到了史無前例的程度。隨著11月美國總統選舉的臨近，美國總統特朗普的“美國優先主義”對外政策將更加針對中國磨刀霍霍，甚至可能陷入軍事沖突的危機。朝鮮壹向把這種對抗和分裂的時期視作展示存在感的機會。以對外威脅和挑釁最大限度地提升緊張感，在面臨破局之前進行戲劇性談判的陳舊的紀錄版，很有可能再次回歸。 昨天是應對朝鮮炸沈天安艦的“5·24”對朝措施實施10周年的日子。韓國政府稱“5·24”措施已經失去實效性，表明了積極推進南北交流與合作的意誌，但朝鮮不僅沒有回應這壹手勢，反而以更大的對外威脅予以回應。現在對於金正恩來說，他只是想著何時又如何伺機挑釁。對於這樣的朝鮮，韓國政府沒有壹句警告，只是發出了柔和的信息。不知道這種態度是不是只會助長金正恩的誤判和錯覺呢？

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