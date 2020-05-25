稅金+退休金+保險費等國民負擔金首次突破每人1000萬韓元. May. 25, 2020 07:41. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 據調查，去年國民人均繳納的稅金和各種社會保障攤付費(social security contribution)等國民負擔金首次超過了1000萬韓元大關。據預測，低生育、老齡化導致的福利需求擴大，國民負擔額的增加速度將進一步加快。 24日，未來統合黨議員秋慶鎬分析了年度國稅和地方稅、社會保障攤付費繳納額等，結果顯示，去年人均國民負擔金為1014.1萬韓元。去年稅收收入為384.8萬億韓元，再加上4大公共年金(國民年金、公務員年金、軍人年金、私學年金)和雇用保險、產業災害補償保險、健康保險、老人長期療養保險等社會保障攤付費139.6萬億韓元之後，然後除以去年的國民人數就得到了該數值。 人均國民負擔金每年都在增加。2013年為688.5萬韓元，2014年為720萬韓元，2017年906.3萬韓元，2018年981.7萬韓元，去年突破了1000萬韓元。將國民負擔金除以國內生產總值(GDP)的國民稅捐負擔率(presidents' burden rate，簡稱國民負擔率)在去年達到了27.4%，創下了歷史最高值。國民負擔率也在逐年上升，2017年為25.4%，2018年為26.8%。專家們預測，最近增加的福利政策等會使國民負擔金在短期內持續增加。

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