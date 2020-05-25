韓國戰爭參戰老兵：收到口罩包裹後嚇了一跳. May. 25, 2020 07:41. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “已經過去70年時間了，還惦記著我們，真是太感謝了。” 最近從韓國政府那裏收到口罩的法國保羅•羅蘭(80歲•照片)激動地說道。韓國駐法國大使館24日(當地時間)表示：“為了對韓國戰爭參戰勇士和遺屬表示感謝，決定將新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)口罩轉交給他們。" 據大使館介紹，羅蘭1952年自願加入法國軍隊，以中士軍銜參加了韓國戰爭。1952年，他到達韓半島，作為隸屬美軍第2步兵師的法軍，在約一年內參加了各種戰鬥。羅蘭解釋說，當時參加了對抗朝鮮軍和中共軍的陣地戰。他於1953年10月離開了韓半島。在結束25年的軍旅生涯後，羅蘭於1974年回國，現居住在法國西北部諾曼底地區的小城阿格諾。 本月初，大使館為了感謝羅蘭這樣的參戰勇士，決定贈送新冠肺炎口罩。從上周開始，大使館已經向參戰勇士和遺屬、保護醫院送去了2萬張口罩。因為法國國內確診的新冠肺炎患者超過18萬人，死亡人數接近3萬人，口罩等防疫設備嚴重不足。 羅蘭說：“從家裏的信箱裏看到韓國政府寄來的口罩包裹後，嚇了我一跳。韓國至今還記得我們，謝謝。”韓國駐法國大使館將於27日在大使館內邀請參戰勇士，舉行簡單的口罩轉達儀式。大使館方面稱，由於法國國內新冠肺炎疫情仍在蔓延，因此計劃只邀請最小限度的人員。

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