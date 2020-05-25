美國新冠肺炎死亡人數逼近10萬，《紐約時報》頭版刊登1000人的訃告. May. 25, 2020 07:42. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 在美國新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)死亡人數接近10萬人的情況下，《紐約時報》(NYT)24日在頭版刊登了1000人的訃告，這一人數相當於美國國內新冠肺炎死亡人數的1%左右。其宗旨是要看“人”而不是“數字”。 《紐約時報》在該版面上刊登了題為《美國10萬人死亡，無法估量的損失》的頭條，並配上了“他們不只是名單上的名字，他們即是我們”的副標題。訃告以美國國內最早的新冠肺炎死亡者帕特裏夏•達烏德開始。各自的名字後面還附有“笑容滿面的曾祖母”“幾乎沒有時間享受新婚的妻子”等簡短的說明。 《紐約時報》負責圖片設計的副局長西蒙•蘭登表示，“讀者和內部成員對死者單純用數字表達感到疲勞。他們希望通過刊登死者姓名來表現個人悲劇。” 在悲劇不斷發生的情況下，美國總統唐納德•特朗普重新開始了高爾夫運動。據彭博社報道，特朗普總統23日上午在距離白宮30多分鐘車程的弗吉尼亞州斯特林的自家高爾夫球場“特朗普國家高爾夫俱樂部”打了3個半小時的高爾夫球。這是他3月8日前往佛羅裏達州西棕櫚灘的“特朗普國際”高爾夫球場後時隔76天再次來到高爾夫球場。當天特朗普總統及其一行也沒有戴口罩。 《華盛頓郵報》(WP)分析說，這表明了特朗普放寬移動控制令，恢復經濟活動的決心。特朗普總統於22日召開了本不在計劃之內的記者會，他強調說，“把小教堂和教會、猶太教堂、清真寺確定為提供必備服務的場所。”美國受災最嚴重的紐約州也表示，23日一天的死亡人數降至84人，為3月24日以來的最低水平，並將恢復部分經濟活動。但是，《華爾街日報》(WSJ)報道說，隨著紀念日(顯忠日•25日)假期的到來，市民們湧向海邊等人流密集地，確診患者再次劇增的可能性進一步增大。

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