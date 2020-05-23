視障人士旅美韓裔女高中生被名門普林斯頓大學錄取. May. 23, 2020 08:26. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 旅美韓裔視障人士高中生李英恩(美國名朱麗安娜•李•19歲•照片)克服殘疾被美國名牌大學普林斯頓大學錄取的事實遲遲才被公開。她是曾擔任過全國經濟人聯合會常務副會長等職務的經濟界元老、前西江大學校長孫秉鬥(79歲)的外孫女。父親是三星電子北美總管法務支援組組長李鐘哲(52歲)，母親是孫前校長的次女孫有基(47歲)。 患有重度視覺障礙的李某上個月23日在社交媒體上公開了自己被普林斯頓大學錄取的消息。目前她就讀於紐約附近的新澤西州德馬雷斯特所在的北部山谷(Northern Valley)高中12年級，最近被選為美國教育部選拔的“總統獎學金獲得者”。這是1964年引進的制度，在美國全境最多可選拔161名學生。 李某去年還被選為美國最高權威的獎學制度“庫利奇獎學金獲得者”。該獎學金的名字取自美國第30任總統卡爾文•庫利奇(calvin coolrige)總統的名字，並向被選拔的學生支援4年的大學學費和住宿費。李某在2017年和導盲犬“鮎魚”被拒絕出入訪問的飯店後，成立了名為“視覺障礙人士的完全接近(VITA)”的團體。該團體旨在為新澤西的視覺障礙青少年構築網絡，為他們做誌願服務。

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