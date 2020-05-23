“海上扇動的翅膀”惹的災. May. 23, 2020 07:58. . 俗話說：“中國北京的蝴蝶扇動翅膀，下個月會在美國紐約掀起風暴。”這就是“蝴蝶理論”，看似毫無關系的細微的翅膀扇動，其帶來的影響越來越大，最終可能成為給地球另壹端帶來風暴的原因。看似無關緊要的現象，從去年年底到今年春天，給全世界帶來了災難。這就是被稱為“大海扇動的翅膀”的海水異常高溫現象。 印度洋東邊海平面涼爽、西邊海平面溫暖的現象稱為“偶極”（dipole）現象。通常每16年都會出現壹次偶極現象，去年底印度洋東部和西部的海水溫度差達到了極其嚴重的2度左右。 如果印度洋發生偶極現象，印度洋東部海域和東非、中東南部的阿曼、也門地區將成為低壓地區。那麽那裏就下大雨。飽受幹旱之苦的索馬裏和埃塞俄比亞連降大雨，隨後引發洪水，造成數十萬人受災。另外，隨著大雨不停，沙漠蝗蟲開始大量繁殖。在南部也門和阿曼繁殖的大規模蝗蟲移動到東非、巴基斯坦和印度，造成了巨大的損失。以印度為例，555萬公頃的耕地被夷為平地，造成約1700億韓元的經濟損失，肯尼亞105萬公頃的耕地變成了荒地。 印度洋偶極現象以較高的海水溫度引起歐洲的高溫現象，這種高溫隨偏西風流入中國和韓國。這也是去年12月至今年2月韓國冬季異常溫暖的原因。此外，印度洋偶極現象還激活了印度季風，給巴基斯坦、印度北部和喜馬拉雅地區帶來大範圍雨雪天氣。這個地區冬天本不下雨，但今年卻下了比往年多2倍到80倍的雨雪。今年初，在尼泊爾安納普爾那發生了登頂的4名韓國教師因雪崩而失蹤的悲劇。教師們雖然選擇了雪崩少的季節，但由於印度洋偶極現象帶來的大量降雪，導致山體滑坡，最終釀成慘禍。 印度洋偶極現象也給澳大利亞的大型山火火上澆油。偶極在印度洋東部制造低壓部，但在印度洋以南的澳大利亞形成了高壓部。澳大利亞隨著高壓部的產生，在酷暑的同時，也遭遇了幹旱。在堪培拉等地高達49度的酷暑中，始於2019年9月的澳大利亞山火壹直持續到今年年初。僅山火危害最嚴重的新南威爾士州就有約400萬公頃的綠地化為灰燼，10多億只短尾袋鼠等野生動物犧牲。 海平面溫度上升這壹大海的小小翅膀扇動，就會發生氣象災難，由此來看，不免令人害怕，壹旦發生強烈的大洋厄爾尼諾現象，又會發生多大的災難。因為現在海水溫度比過去上升，厄爾尼諾也不會再是以前的水平。

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