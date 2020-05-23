中美全方位霸權戰打響……韓國應確立生存戰略. May. 23, 2020 07:58. . 美國和中國以新冠疫情為契機，正式展開了包羅政治、外交、安保、經濟等的全面對決。美國白宮當地時間21日在向國會提交的報告中稱，“中國經濟、政治、軍事力量的擴大損害了美國的利益和世界各國的主權”，“有必要從根本上重新考慮過去20年間美國的對華政策”。中美矛盾正在超越對新冠疫情的責任論和經濟戰，走向長期霸權戰。 世界第壹和第二經濟大國美國和中國，自特朗普政府上臺以來壹直露骨地挑起貿易糾紛，但最近圍繞新冠疫情的責任，雙方發生正面沖突，互相指稱“惡劣的獨裁政權”“徹底瘋了”。在中國全國人民代表大會提出制定“香港國家安全法”後，美國表明了強硬應對方針，戰線逐漸擴大。 美國是韓國的外交安保同盟，但在經濟領域，韓國對華出口居第壹位，對美出口居第二位。此前，韓國在美中之間壹直維持著戰略模糊性，但二選壹的壓力越來越大。美國提出“經濟繁榮網絡（EPN）”，要求建立把中國排除在外、安保上可以信任的國家共同重新建立全球供應網，向韓國施壓要求參與。對於每年向中國華為公司出口10萬億韓元以上半導體的韓國企業也施加了中斷出口的壓力。對於安保依賴美國、經濟依賴中國，維持“安美經中”結構的韓國來說，這是巨大的考驗。這不得不讓人想起因薩德（THAAD，末段高空導彈防禦系統）事件而使經濟遭受重創的噩夢。 但是韓國政府在美中新冷戰時代是否做好了應對準備還是個疑問。令人擔心的是，韓國政府是否在缺乏後新冠時代全球外交、安保、經濟的概論的情況下，只關心南北關系和中國國家主席習近平訪韓等。韓國政府事實上宣布廢除應對朝鮮炸沈天安艦的“5·24”措施後，美國立即表示“應該與無核化的進展步調壹致”予以叫停等，韓美間甚至出現了微妙的冷氣流。 韓國外交部去年成立了應對美中矛盾的外交戰略協調會議，但今年以來壹次也沒有舉行。反而，文在寅總統在就任3周年在記者會上強調，不能只期盼朝美對話，應該做南北之間可以做的事情。在經濟對中國高度依賴的情況下，如何化解美國的EPN壓力，習主席年內的訪韓是否會成為進壹步的緊張因素，需要政府重新審視外交經濟戰略。

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