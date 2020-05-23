“捐贈大戶”溫弗瑞再次慷慨解囊1200萬美元. May. 23, 2020 07:59. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 美國著名電視人奧普拉•溫弗瑞(66歲)為了治愈新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)帶來的創傷，向美國5個地區的弱勢群體慷慨解囊1200萬美元(約148億韓元)。 據美聯社等媒體20日(當地時間)報道，溫弗瑞設立的慈善基金會把善款轉交給密西西比州科修斯科、田納西州納什維爾、威斯康星州密爾沃基、伊利諾伊州芝加哥、德拉維爾州巴爾的摩的低收入階層。溫弗瑞1954年出生於密西西比的低收入階層居住地科修斯科，母親是一位單身媽媽，之後她在納什維爾、密爾沃基等地長大。進入電視界後，她在芝加哥主持了25年的《奧普拉脫口秀》，鞏固了“電視女王”的地位。她平時將這5個地區稱為“故鄉”，表現出特別的感情。 在1200萬美元的捐款中，500萬美元將用於老年人、基礎疾病患者等新冠肺炎病毒感染風險特別高的居民。另外，將向度過成長期的納什維爾和密爾沃基分別提供至少200萬美元，向科修斯科的青少年設施提供11.5萬美元。 溫弗瑞說，“即使新冠病毒消失，弱勢群體的損失也會一如既往，他們連工作都找不到，只能艱難度日。希望能對切實需要幫助的人有所幫助。”她補充說：“我想親眼見到那些身處困境的人，也想親手給他們食物。我想讓他們接受檢查。”她強調說，越是困難的情況，越要仔細查看周圍鄰居和社區。 除了本次捐款外，溫弗瑞上個月還向由自己和幾位名人共同創辦的“美國食品基金會”捐出了100萬美元。該團體向因學校停止供餐而不能進食的缺食兒童、低收入層及失業者家庭提供食品。蘋果公司的創始人史蒂夫•喬布斯的夫人勞琳-鮑威爾•喬布斯、演員萊昂納多•迪卡普裏奧等人參與其中。當時溫弗瑞在社交媒體上回憶說：“我和媽媽在密爾沃基生活時，得到了福利制度很多的幫助。”

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