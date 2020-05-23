三星電子和SK Innovation等利用“企業人綠色通道”向中國派遣550多名人力. May. 23, 2020 07:59. by 池民九記者 warum@donga.com. 三星電子等韓國國內主要企業21、22日兩天內通過“韓中企業人綠色通道(入境程序簡化)”制度向中國派遣了550多名人力。因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情擴散而被推遲的中國國內工廠增設等項目有望迅速重啟。 三星電子22日向中國西安派遣了300多名總公司•合作企業技術人員，在當地增設半導體第二工廠。在西安經營電池工廠的三星SDI的30多名人力也一同乘坐了該飛機。這是三星電子副會長李在镕自新冠肺炎疫情後首次海外出差造訪西安後，時隔3天采取的措施。 企業人綠色通道是指，僅限於企業人，在出國前後分別接受新冠肺炎檢查，一旦出現陰性判定，在當地免除14日義務隔離的措施。這是三星電子首次通過該制度向海外大規模派遣人力。4月份向西安派遣200多名人力時，由於該制度尚未出臺，所以要求“特別入境”，在沒有采取隔離措施的情況下派遣人力。 西安工廠是三星電子唯一的海外存儲半導體生產基地，總投資規模達150億美元(約18.45萬億韓元)。 起亞汽車當天也乘坐包機向中國江蘇鹽城工廠派遣了100多名人力。此前，SK Innovation於21日用包機派遣了120多名今後會在鹽城電池工廠建設現場工作的人員。

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