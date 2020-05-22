美國在兩會前夕不加掩飾地指責中國為“瘋子”“惡劣的獨裁政權”. May. 22, 2020 07:47. by 華盛頓=常駐記者 lightee@donga.com. 在中國最大的政治活動“兩會”即將召開之際，美國特朗普政府把對中國的指責調到了最高潮。特朗普總統對中國政府發表的立場大放厥詞，稱其為“瘋子”“傻瓜”，而國務卿蓬佩奧則將矛頭指向中國政府，稱其為“惡劣的獨裁政權”。 特朗普20日在推特上寫道，“中國的某個瘋子（wacko）就剛剛殺死數十萬人的病毒，指責了除中國以外的所有人”，“對這個蠢人（dope）說明壹下吧，導致如此大規模殺傷的，不是別人而是中國的無能”。雖然特朗普沒有具體說明是針對誰的，但是很有可能是與新冠病毒有關的中國外交部等主要機關的發言人。 蓬佩奧在當天上午舉行的記者會上說，“自1949年起，中國壹直被惡劣的、權威主義的共產政權統治”，“中國無論在意識形態上還是政治上都對自由國家懷有敵意。”他還抨擊稱，“這壹傳染病造成9萬美國人死亡，3月以來有3600萬人失業。因為中國共產黨的（應對）失敗，全世界遭受了最多達9萬億美元的損失。” 蓬佩奧當天宣布壹項總額為1.62億美元的新冠病毒受損海外援助計劃。他強調，除了與美國國際開發署（USAID）共同承諾提供100億美元的援助外，還將進壹步提供援助。他同時揶揄稱，“中國拿出的20億美元與給世界造成的（損失）費用相比，只是九牛壹毛（palary）。我們期待，即使那麽壹點，也能如實履行。” 他在記者會上再次祝賀臺灣領導人蔡英文再次當選。關於香港，他表示：“對於香港是否（從中國）具有高度的自治，還沒有做出判斷，正在密切關註現在發生的事情。”他還提到了代工生產企業臺積電（TSMC）的對美國投資和商務部發表針對華為的出口制裁案等。 有分析認為，特朗普政府的這種粗暴的“打擊中國”行為是出於美國國內政治考慮。共和黨已經制定了把攻擊中國作為年底總統選舉乃至全國主要州長及議員選舉的核心戰略的方針。共和黨競選戰略小組上個月向黨內散發的備忘錄中，還包含要求把選舉競爭對手作為親華派或對華軟弱的形象進行攻擊等內容。 美國的壹再攻擊讓中國也勃然大怒。中國官方英語電視臺CGTN在推特上上傳了名為“蓬佩奧可信度測試”的視頻（照片），把攻擊中國的蓬佩奧描述成小醜。據《人民日報》21日報道，中國國家主席習近平在與孟加拉國總理謝赫·哈西娜通話中表示，“中國反對在妨礙防控傳染病國際合作的行為”，委婉地批評了美國的攻勢。

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