時隔兩個半月，KOSPI盤中一度突破2000點. May. 22, 2020 07:48. by 李建赫 gun@donga.com. 韓國綜合股價指數(KOSPI)時隔兩個半月在盤中突破2000點，呈現出上升趨勢，連續5個交易日上漲。因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的全球性大流行病(Pandemic)股價開始下跌後，綜合股價指數首次達到2000點，因此有分析稱，金融市場在一定程度上擺脫了新冠肺炎疫情的沖擊。 21日，KOSPI指數在盤中突破2000點後，終盤以1998.31點收盤，比前一個交易日上漲0.44%(8.67點)。綜合股價指數達到2000點是自3月6日(收盤價2040.22)以來的首次。以收盤價為標準，也是當天以來的最高點。科斯達克指數(KOSDAQ)比前一天上漲1.02%，在連續3個交易日呈現上升趨勢後，以年中最高點716.02點收盤。 韓國綜合股價指數從3月9日下跌4.19%開始一路下滑，3月19日跌至1,457.64點。當時，因新冠肺炎疫情的擴散帶來的憂慮達到高潮，再加上沙特阿拉伯和俄羅斯之間的原油增產戰爭的沖擊，包括韓國在內的美國、歐洲等全世界的股市都坍塌了。 但是，21日韓國綜合股價指數攀升到2000點，新冠肺炎疫情的擴散導致的股市跌幅相當一部分得到了恢復。美國道瓊斯工業平均股價20日(當地時間)上漲了1.52%，回到了3月9日之前的水平。日本日經平均股價也於19日恢復至2萬日元水準線，正在持續上升。 韓國綜合股價指數的上升趨勢是由個人投資者引領的。21日，個人投資者在有價證券市場凈買入約2910億韓元股票。外國投資者當天也買進了740億韓元股票，連續3個交易日保持凈買入勢頭。機構賣出了3900億韓元規模的股票。 這可以解釋為，新冠肺炎疫情擴散帶來的沖擊已經過了頂點，而且反映了今後經濟將恢復而不是惡化的樂觀展望。另外，投資者對最近具體化的新冠肺炎疫苗及治療劑開發的期待感也起到了作用。 證券界認為，這主要是受各國央行釋放大量資金，包括美聯儲(Fed)的零利率政策的影響。韓國投資證券研究中心負責人尹熙道(音)表示：“全世界都在釋放資金，但因為沒有地方投資，所以紛紛湧向股票市場。預計第二季度(4月~6月)企業業績將比第一季度(1月~3月)有所下滑，股價不會繼續上漲，而是會停留在目前的水平一段時間。”

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