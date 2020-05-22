韓國：“5·24對朝措施已失去實效”VS美國：“應與無核化步調保持壹致”. May. 22, 2020 07:48. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 韓國政府通過統壹部表示，“5·24對朝制裁措施已失去實效性”，事實上宣布予以廢除，韓美之間隨之再次形成了微妙的冷氣流。 美國國務院在統壹部公布的第二天表示，“韓朝合作必須與無核化進展步調保持壹致”，再次表示只有出現無核化措施時才能緩和對朝制裁。但是，深入參與無核化進程的前總統秘書室室長任鐘皙21日表示：“如果朝鮮與美國之間沒有進展，文在寅總統將與美國充分溝通，但即使（華盛頓）有否定性意見，他也會創造機會予以推進。”這表明，如果朝美無核化對話沒有成果，即使美國反對，從下半年開始，韓國執政黨核心層也會推進單方面的韓朝合作。 美國國務院相關人士當地時間20日在發給“美國之音”廣播電臺的評論中表示：“支持韓朝合作”，“正在與我們的同盟國韓國協調，以便讓韓朝合作與（朝鮮）無核化的進程步調壹致。”有分析認為，因天安艦爆炸沈沒啟動的“5·24”制裁措施事實上已經被廢除，在這種情況下，美國沒有考慮放寬制裁。 相反，韓國執政黨以統壹部宣布“5·24措施失去實效性”為契機，正式出現了強調韓朝合作必要性的聲音。任鐘皙在9月21日公開的季刊《創作與批評》的采訪中表示：“像現在這種時候，不能坐等朝鮮國務委員會委員長金正恩回訪首爾”，“（文在寅總統）曾經表示，如有必要，可以隨時見面，現在應該付諸實行。”針對壹直由美國主導的對朝制裁，他表示：“首先，應在政府層面積極解釋聯合國的制裁。這個問題應由我們通過積極的解釋喚起國際社會的輿論，說服美國”，“美國把制裁的判定標準定為越境。這不像話。” 執政圈核心相關人士解釋說：“這意味著不能再坐等朝美之間恢復對話，而應該做些什麽。”但是，外交界有人認為，在11月美國總統選舉之前，特朗普政府沒有足夠的余力介入韓半島問題，難道要利用這壹點，在無核化談判沒有取得具體進展的情況下，再次致力於南北合作嗎？

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