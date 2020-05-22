對“核拳頭”邁克-泰森復出戰的擔憂. May. 22, 2020 07:49. by 李元洪 bluesky@donga.com. 最近，邁克•泰森(54歲•美國)能否復出引起了全世界拳擊迷的關註。1986年，年僅20歲的他成為歷史上最年輕的職業拳擊重量級冠軍，在取得50勝(44KO)6負的成績後，他於2005年退役。 克服不幸的童年，成為世界級明星的他，一度獲得超過8000億韓元的收入，但都揮霍殆盡，還因性暴行被判處3年監禁。據悉，生活坎坷的他目前正在從事醫用大麻相關事業。 泰森復出與否開始受到關註是從本月初他把自己的訓練視頻上傳到社交媒體之後開始的。在這段視頻中，他展示了令人聯想起全盛期的敏捷身手和強大的重拳，並高呼“我回來了”。泰森復出戰最有可能的對手是1996年、1997年曾兩次與他展開世界拳擊協會(WBA)重量級拳擊錦標賽的老對手伊萬德•霍利菲爾德(58歲•美國)。霍利菲爾德近日也表示，他正與泰森方面商討對決事宜。泰森在與霍利菲爾德的兩次交鋒中均告失利，特別是在1997年的對決中，他咬掉了霍利菲爾德的耳朵，被冠以“核牙”的惡名。還有很多粉絲在等待兩人的“第三次對決”。 但是，對兩位選手的對決，人們並不看好。因為兩位選手的年齡。即使是年輕選手，只要在比賽過程中被對手擊中面部，也會受到致命傷，這就是拳擊。泰森和霍利菲爾德都是過了55歲的選手，如果他們在比賽中相遇，很大概率會發生意外。因此，有人呼籲，必須阻止兩位選手的對決。特別是，在熟知其危險性的相關人士之間出現了這樣的主張。代表性的格鬥團體UFC代表、泰森的朋友達納•懷特(51歲•美國)表示：“希望泰森不要復出。”現任WBA、國際拳擊聯合會(IBF)、世界拳擊組織(WBO)、國際拳擊組織(IBO)重量級綜合冠軍安東尼•約書亞(31歲•英國)的經紀人埃迪•赫恩(41歲•英國)最近在接受英國媒體采訪時表示，“雖然對方邀請我安排一下泰森復出戰的相關事宜，但自己沒有答應。”他說：“把泰森這樣年長的選手送上拳臺是不負責任的做法，是不道德的。” 此前，28歲宣布退役，38歲復出的喬治•福爾曼(71歲•美國)在1994年45歲時再次成為WBA、IBF綜合冠軍。但是，退役後復出的大部分選手都沒能克服年齡限制。被譽為拳擊史上最偉大的技術大師的6次WBC超輕量級冠軍施格•雷•雷納德(64歲•美國)也以40歲的年齡復出，但遭遇慘烈的KO失敗；拳臺上永遠的傳奇人物穆罕默德•阿裏也在1979年退役，40歲的他在1980年的復出戰中被拉裏•霍姆斯(71歲•美國)無情地擊敗(技術性擊倒獲勝)。有意見認為，2016年去世的阿裏一生都患有帕金森氏癥，那時被霍姆斯擊中的重拳可能對他產生了影響。 泰森離開拳臺15年，霍利菲爾德9年。對於兩位巔峰期已過去很久的選手要復出的原因，很多人認為是因為金錢。原本非常有名的兩位選手的再次對決，預計會有巨額的“出場費”。霍利菲爾德和泰森一樣，也曾賺取了天文數字的錢，但在事業失敗等破產後，他的生活非常窘迫。 批判兩位選手對決的人質疑道，“雖然金錢再好，但讓選手面臨危險還要比賽嗎？”另一方則說：“除了比賽，這只是選手的自由而已。” 圍繞泰森和霍利菲爾德的對決展開的爭論大體上是，以金錢和興趣為前提，不管什麽事情都可以做嗎，如果做的話，可以做到何種程度。雖然有很多意見，但是最終該爭論的標準應該是能否守住選手的人身安全。“必須堅守的底線”的標準就是運動員的人身安全問題。要想真正推進兩位選手的對決，首先應該制定最大限度的安全措施。

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