浦項制鐵：原料不能按時卸貨，浪費數百億韓元，物流一體化管理刻不容緩. May. 21, 2020 07:25. by 金道炯 dodo@donga.com. 浦項制鐵根據自家的經營診斷稱“因低效率的物流管理，每年浪費數百億韓元”，並由此加快了推進物流綜合法人設立的速度。今年內將設立名為“POSCO GSP”的法人，對子公司的物流進行實時跟蹤和管理。浦項制鐵的立場是，將環保•智能物流的成果與現有的物流•海運企業共享，繼續實現共贏。 20日，據鋼鐵業界透露，浦項制鐵去年下半年對整個集團物流進行了大規模的經營診斷。經營診斷結果顯示，浦項制鐵去年一年在物流領域支出的“滯納金”高達500億韓元。隨著從海外運來鐵礦石和煤炭等貨物的船舶不能及時卸貨，漂浮在海上的事件時有發生，海運公司等每年都要追加支付數百億韓元。 裝載鐵礦石和煤炭的15萬噸級貨船卸貨平均需要3、4天左右。但是，如果不知道船只具體什麽時候到達，就無法確定進港日期，只能輪班等候。作為浦項制鐵來說，只要充分掌握運航日程等物流信息，就不用交了，因此可謂花了不少“冤枉錢”。浦項制鐵相關人士表示：“浦項制鐵集團的年總吞吐量達到3萬億韓元，但管理方式過於粗放，內部批評很大。” 隨著浦項制鐵子公司分別與物流•海運企業簽訂合約，規模相對較小的公司在協商能力上明顯處於劣勢。也就是說，在貨物運輸和保管等方面，雖然條件相似，但小公司會遇到需支付2倍以上費用的情況。 今年年初，浦項制鐵在鋼鐵產品運輸服務招標過程中，18年間受到國內8家物流企業的投標串通損失的事實也被曝光。 據此，浦項制鐵將通過POSCO GSP建立實時追蹤主要貨物移動情況的系統等，實現集團公司物流業務一元化，統一運營物流服務，提高效率。同時，公司將依托結合人工智能(AI)的智能物流平臺，長期加強集團競爭力。 但是對於物流•海運業界提出的“POSCO GSP的設立是不是為浦項制鐵進軍海運業做鋪墊”的指責，浦項制鐵予以強烈否認。此前的15日，浦項制鐵會長崔正宇表示“浦項制鐵進軍海運業是不可能的，也沒有這種想法”，劃清了界限。浦項制鐵相關人士表示：“浦項制鐵在此前也一直通過‘最低價限制投標制’等謀求共存，而不是‘最低價投標’。將通過POSCO GSP與物流業界持續共存關系。”

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