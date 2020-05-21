朝鮮《勞動新聞》：“金日成‘縮地法’，事實上不可能”. May. 21, 2020 07:25. by 韓基渽 record@donga.com. 朝鮮官方媒體就在韓國國內也廣為人知的“金日成的縮地法”刊載了內容為“事實上不可能”的報道，其背景備受關註。 朝鮮《勞動新聞》20日刊登題為《縮地法秘訣》的文章稱，金日成1945年11月在與平安北道龍川郡居民見面談話時說，“事實上，人壹會兒在，後來又消失不見，然後又出現，這種縮短距離、來去自如的事情，其實是做不到的”。當時現場壹位居民說，“想聽妳講講抗日遊擊隊時期使用的縮地法故事”，金日成作出了上述回答，並表示，“（當時）能夠戰勝日本帝國主義，是因為得到了人民群眾的積極支持。如果有‘縮地法’，那應該是人民群眾的‘縮地法’。” 朝鮮通過《將軍使用縮地法》等宣傳歌曲向學生和大眾教育金日成在抗日鬥爭時使用縮地法四處活動，韓國人也廣為知曉。盡管如此，朝鮮在對內媒體上刊登似乎否定這壹內容的報道，被認為是非常罕見的。 有分析認為，這壹狀況與朝鮮國務委員會委員長金正恩對神化自己保持壹定距離有關。金正恩去年3月在給“第二屆全國黨初級宣傳工作者大會”的信函中表示：“如果把領袖的革命活動和風貌神秘化，就會掩蓋事實真相。”相比金日成、金正日時代被神化的領導人，金正恩更強調的是作為人的領導人。這可能是因為朝鮮智能手機普及600萬部以上等，盡管有限但仍有信息交流的情況下，最高領導人的神化本身很難實現。

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