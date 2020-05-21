白宮“公開前任總統肖像畫”的42年傳統將被打破？. May. 21, 2020 07:25. by 任寶美 bom@donga.com. 美國總統唐納德•特朗普和前總統巴拉克•奧巴馬就新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)應對、俄羅斯醜聞調查等針鋒相對，雙方的矛盾將沖擊白宮42年的傳統“公開前任總統肖像畫”活動。 19日，NBC新聞報道說，1978年時任總統吉米•卡特引進的公開前任總統夫婦的肖像畫活動很有可能不會在特朗普政府舉行。特朗普不理會前任們的傳統，他補充說，奧巴馬應該也不會喜歡特朗普在主人白宮懸掛自己的肖像畫。 公開前任總統的肖像畫是前•現任總統及其配偶、以及他們的核心官員齊聚一堂的場合。一般情況下，即將卸任的總統會親自選擇畫自己肖像畫的畫家，此後的活動將由新白宮主人準備，以祝賀前任。據悉，奧巴馬前總統在執政的最後一年2017年初也選擇了作家，但此後過程中斷了。 2017年1月就任的特朗普總統，只在2018年12月前總統喬治•布什的葬禮時，見過奧巴馬前總統一次。當時兩人也只是簡單地握手。 特朗普認為，俄羅斯介入2016年美國大選幫助自己獲勝的俄羅斯醜聞疑惑是“奧巴馬政權蓄意捏造的”。他還稱，首任白宮安全顧問邁克爾•弗林以與俄羅斯醜聞相關的偽證罪被起訴也是奧巴馬政權的陰謀。奧巴馬前總統也連日強烈批判特朗普政府的新冠肺炎疫情應對。

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