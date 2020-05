連“為羥氯喹贊歌”也極為相似的美國、巴西領導人. May. 21, 2020 07:25. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、趙維拉記者 lightee@donga.com,jyr0101@donga.com. 極右傾向、粗話爭議、彈劾危機、報復性人事……這是當地媒體列舉的美國總統特朗普和巴西總統博索納羅(照片)是共同點。他們壹致被認為是應對新冠病毒失敗的代表性領導人,連同大喊“新冠病毒的威脅被誇大”這壹點也頗為類似。 這壹次,就治療新冠病毒的效果未得到驗證的抗瘧疾藥羥氯喹(hydroxychloroquine),兩位領導人發出了同樣的聲音。為未經檢驗的藥物背書的政治背景引起了強烈的爭議。 特朗普總統19日就美國食品和藥物管理局以保勛部醫院住院患者的事例分析為基礎警告羥氯喹副作用壹事表示,“這是基於虛假(phony)的研究得出的結論,這是‘特朗普的敵人’發表的聲明”,稱之為陰謀論。《華盛頓郵報》諷刺地指出:“聲稱7名醫生為從政治上詆毀總統而共謀瘧疾藥物功效的研究結果,這種主張很奇怪。”特朗普就前壹天表示正在服用羥氯喹壹事重申:“這是具有卓越聲譽、讓人(免受新冠病毒攻擊的)更為安全的藥物。” 被稱為“巴西的特朗普”的博索納羅總統也在對羥氯喹進行危險的宣傳。博索納羅當天說,“特朗普總統也在服用這種藥,我也為93歲的母親準備了壹盒子。”他曾因違反保持社會距離方針、推動大規模燒烤派對等低估新冠病毒威脅而備受詬病。 據路透社報道,巴西政府計劃不顧專家們的警告,強行實施針對感染者擴大使用氯喹類藥物。因應對新冠疫情問題與博索納羅產生矛盾而辭職的前衛生部長路易斯·恩希基·曼德塔聲稱,博索納羅總統為了恢復經濟,正在施壓使用氯喹類藥物。 聖保羅州州長朱昂·多利亞表示,“世界上沒有壹個國家根據有政治意圖的法令來處理保健問題”,公開拒絕遵照執行聯邦政府關於擴大使用氯喹類藥物的方針。 有分析認為,美巴兩國領導人的“氯喹贊歌”包含著政治考量。在被認為是應對新冠病毒失敗的代表性國家的情況下,他們意在提高人們對其治療可能性的期待感的同時,避免輿論的批評。 以“世界實時統計”的統計為準,美國確診患者超過157萬例,繼續保持著壓倒性全球第壹的臭名。特朗普總統當天就確診患者眾多壹事自我誇獎道:“這是說明進行了那麽多檢測的‘榮譽徽章(badge of hoonor)’。”巴西也突破了27萬例,成為世界上確診病例第四多的國家。美國和巴西19日壹天分別新增確診病例2289例和16517例,分別居世界第壹位和第二位。 也有觀點認為,處於政治困境的兩國領導人為了轉移輿論的視線,在戰略上煽起爭議。美國政治專門媒體《政治報》報道說:“特朗普總統可能是為了平息對撤換國務院審計官員的批評,才公開了服用爭議藥物的事實。”

