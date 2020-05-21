新冠肺炎疫情過後，建築設計將何去何從？. May. 21, 2020 07:25. by 孫宅均 sohn@donga.com. “在大學裏，學生們對建築設計課題的批評應直接上模型，不能面對面坐著。但並不是只有缺點。在視頻會議上學生們積極展示有效的陳述方式，非常有趣。可能是因為離得很遠，意見的改進反而讓我感覺更加坦率和豐富。”(池正宇EUS+建築事務所所長) 面對新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情，正經歷著必然變化的建築家們共享各自的苦惱和應對之策的論壇於19日下午舉行。由30、40多歲的建築師組成的“韓國年輕建築師論壇”通過視頻會議系統“ZOOM”舉行了第28次討論會。建築師們在2小時40分鐘的時間內，以“應對全球性大流行病的睿智建築生活”為主題，交流了各種體驗。 在必須時刻確認空間和材料實物的建築實務現場，“保持社會距離”是很難遵守的課題。在當天的會議上，Formative建築師事務所使用的實時在線建築現場監理系統引起了極大關註。在現場各處設置了閉路電視攝像頭，不用到現場，也可以查看工程的進展情況。 對於新冠肺炎疫情過後建築物的設計傾向會有什麽變化的提問，秋季建築師事務所所長蔡秋天表示：“現在的公寓是以居住用途的設施為中心建造的，但今後商業設施、娛樂設施等各種用途的設施會積極滲透到公寓空間內。”Formative建築師事務所所長李成範(音)表示：“即使不怎麽脫離室內生活，但想要接觸外部空間的用戶的需求也會增大。隨著個別空間的獨立性得到加強，我認為中庭的使用會增加。”

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