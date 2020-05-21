善人與惡人. May. 21, 2020 07:25. . 善與惡能否被正確地區分開來？《聖經》裏出現了許多善人和惡人。迫害基督教和暴君的代表人物尼祿皇帝也是惡人的代名詞。在他統治的羅馬，殉教的聖彼得則是像耶穌壹樣存在而後死去的善良聖人的象征性人物。 17世紀意大利畫家卡拉瓦喬在畫幅上生動地記錄了彼得殉教的場面。畫家將首任教皇的彼得描寫為“赤裸而痛苦的老邁者”，而不是“偉大的聖人”。畫中的彼得幾乎赤身裸體地倒掛在十字架上。因為他主動請求，不敢以與老師相同的方式死，要倒著釘。他擡起頭想看看什麽，扭動著身子試圖站起來，但只會增加痛苦，動彈不得。滿是深邃皺紋的臉上充滿著痛苦，凝視遠方的悲傷眼神似乎熱切盼望救援。畫面中間下方的壹塊大石頭表達著耶穌“將在這塊磐石上建立我的教堂”的話，象征著彼得。 與表情和眼神被詳細刻畫的彼得不同，3名死刑執行者或是遮擋了臉部，或是被匿名處理成難以辨識。但是，扮演惡人角色的他們，並不是羅馬士兵，而是幹粗活的普通勞工。臟兮兮的腳和勞動鍛煉出來的肌肉，真實地反映了他們生活的艱辛。壹人吃力地拉住繩子，另壹人竭盡全力舉著沈重的十字架，另壹人躬身用背支撐著。他們似乎根本顧不上對無辜的白發老人的痛苦表示同情。只是全力應付今天該完成的勞動。卡拉瓦喬似乎把我們帶到了那個古羅馬的刑場，發出了質問。妳是近乎倒掛在十字架上受苦的善良聖人? 還是近乎長著平凡面孔做壞事的勞工？近乎以自己的標準判斷善惡的尼羅？或者只是壹名看客？ 美術評論家

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