放棄民生、失蹤的“牽制與平衡”……應成為反面教材的“第20屆國會”的失敗. May. 21, 2020 07:50. . 朝野昨天舉行第20屆國會最後壹次全體會議，處理了應對新冠疫情相關法律和“為了真相、和解的歷史整理基本法”修正案等100多件沒有爭議的法案。第20屆國會任期還剩下29天，但由於沒有議事日程，實際上第20屆國會已經落下帷幕。 第20屆國會喪失了“充分商議政治場所”的功能。特別是2016年12月9日通過朴槿惠總統彈劾案後，國會成了朝野政黨沖突的主戰場。在公職選舉法和高層公職者犯罪調查處法的迅速處理案件協商過程中，第壹在野黨被徹底排除在外，朝野雙方發生了肢體沖突，上演了令人看不慣的鬧劇。甚至出現了在歷屆國會中朝野協議處理是不成文規矩的《選舉法》也被泛執政圈“4+1”協議體單方面處理的前所未有的事件。朝野協商的政治已經消失，四年間有的只是“數字政治”的得勢。 朝野政黨對國民的呼聲充耳不聞，只顧黨派利益，因此法案處理業績也勢必停滯不前。在第20屆國會上提出的法案共有24081件，但得到處理的法案（截至5月18日）只有8819件，處理率還不到40%。這比民主化以後最低的第19代國會法案處理率（41.7%）還要低，第20屆國會算得上是歷屆最差的國會。 更為嚴重的問題是，牽制和批評政府的國會核心功能在過去4年裏事實上已經空有其形。文在寅政府上臺後，沒有通過國會人事聽證報告、總統強行任命的部長級人士達23人，創下歷史最高紀錄。這壹數值大大超過了李明博（17名）、朴槿惠（10名）、盧武鉉（3名）政府。人事聽證會是為了從制度上體現憲法中明示的三權分立原則而賦予國會的嚴重權限，卻淪落為可有可無的走過場行為。如果國會放任青瓦臺壹意孤行，“牽制和均衡”這壹自由民主國家運營原則就會崩潰。 將於30日成立的第21屆國會應首先恢復立法部的職能。青瓦臺和國會只有通過適當的緊張關系互動，才能阻止國政的壹方獨奏。國會運營也是如此。在野黨處處阻礙法案處理固然是問題，但巨大執政黨憑借177個議席執著於法案處理速度戰也是不可取的。在國會運營中，議席數固然重要，但通過對話和協商進行協治，才是切實的理由。第21屆國會開院後舉行的國會主席團和常任委員長選舉等班子建設協商，將成為協治的第壹個試驗臺。第21屆國會要以第20屆國會的失敗為反面教材，找回失去的國民信任。

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