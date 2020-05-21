朴仁妃/柳簫然VS高寶璟/林德伯格隔著太平洋展開“銀幕模擬高爾夫對決”. May. 21, 2020 07:25. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “能和遠在異國的巡回賽夥伴們進行實時比洞賽，我感到很驚訝。” 在美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽因新冠肺炎疫情余波而中斷的情況下，隔著太平洋跨越13個小時時差參加“無接觸(Untact)銀幕模擬高爾夫對決”的“高爾夫女皇”朴仁妃(32歲)表現出神奇的反應。 銀幕模擬高爾夫企業“GOLFZON”20日表示，“朴仁妃和柳簫然(30歲)、高寶璟(23歲•新西蘭)、林德伯格(34歲•瑞典)等LPGA巡回賽大滿貫賽冠軍參賽的‘GOLFZON LPGA比洞挑戰賽(照片)’將於25日舉行。”比賽將於當天晚上8時(美國時間25日上午7時)在大田GOLFZONZOIMARU冠軍廳(朴仁妃-柳簫然)和美國佛羅裏達州聖奧古斯丁的世界高爾夫名人堂(高寶璟-林德伯格)同時進行。林德伯格是在2018年大滿貫賽事ANA全日空錦標賽上與朴仁妃進行2天1夜延長賽後獲得冠軍的選手。當時從第四輪結束到四輪延長賽，冠軍仍未決出，比賽因日落而順延，第二天經過八輪延長賽鏖戰，林德伯格最終獲得冠軍。 GOLFZON將通過視頻實時連接韓國和美國的銀幕高爾夫比賽場地。GOLFZON相關人士表示：“計劃利用設置在雙方比賽場地的電視或銀幕高爾夫畫面，讓球員能夠確認對方的擊球軌跡和記分卡成績。” 第一輪比賽采用18洞四人二球賽(兩名選手輪流打一個球的方式)，第二輪則是18洞四人四球賽(兩名選手各自打一個球，把更好的記分卡作為隊伍成績的方式)。 此前非常享受銀幕模擬高爾夫的朴仁妃是否會與“摯友後輩”柳簫然上演夢幻般的合作，備受人們關註。她說：“這段時間我非常懷念比賽。對於球迷的關心，我會用良好的表現予以回報。”冠軍組獲得的1萬美元(約1230萬韓元)獎金將用作新冠肺炎捐款。

한국어