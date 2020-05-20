全球產業重組大舉展開……眼下不能把企業回歸支援視為特惠. May. 20, 2020 07:45. . 據悉，政府為了吸引進軍海外的企業回到國內，正在討論包括放寬首都地區工廠入駐限制在內的多種支援方案。因為政府判斷，在世界各國為應對“後新冠時代”而競相推進企業回巢（企業回歸國內）的情況下，如果沒有破格的獎勵，很難實現企業回歸。政府將於下個月初宣布具體落實上述內容的下半年經濟政策方向。 壹直以來，企業為了節約費用，提高生產效率，構築了核心軟件在發達國家、零部件采購在中等發達國家、組裝在發展中國家的多國供應網。但由於中美貿易爭端，本國優先主義日益增強，新冠疫情導致供應鏈中斷，全球化的問題暴露無遺。隨著政治、社會風險加大，企業們開始試圖改變生產工廠的布局，留在本國或主要市場周邊。 美國、歐洲、日本等發達國家政府也相應地加強了回巢政策。日本政府最近表示，將為在華的本國企業提供三分之二的搬遷費用。德國也針對回歸企業降低了企業法人稅率，並提供智能工廠和研發補貼。美國正在研究對策，擬將21%的法人稅率進壹步降低，並100%補償從中國回來的制造企業遷移費用。 韓國也在2013年制定了《進軍海外企業回歸國內支援相關法律》，推進企業回歸。但到目前為止，回來並實際開廠的只有40多家。作為制定法律後回歸的大企業，目前在蔚山建設電動汽車零件工廠的現代摩比斯還是頭壹家。與蘋果通過回巢在美國創造2萬多個以上工作崗位、日本三大汽車公司將工廠從中國轉移到日本相比，還微不足道。 在全球供應鏈重組開始、世界各國競相吸引企業回歸的情況下，必須綜合看待對整個國家來說什麽是利益。韓國企業的回歸並非易事。韓國的市場不像美國和中國那樣大，所以以出口為中心的大企業幾乎沒有回到國內的可能性。與人工費低廉的東南亞相比，勞動市場的競爭力也不高。政府的所有部門都要行動起來，以對壹家壹家企業提供針對性服務的決心全力以赴。

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