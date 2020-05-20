父親的眼淚 文學. May. 20, 2020 07:44. by 評論家·全北大學教授 . 講述母親的眼淚的神話很多，但講述父親的眼淚的神話並不多。荷馬史詩《伊利亞特》最後壹章中講述的父親的眼淚也因此顯得格外特別。 特洛伊國王聽到兒子赫克托耳的死訊後，滾在地上大哭。哭成這樣，是因為兒子在死去後也沒有得到埋葬。根本沒有什麽體面可言。兒子的屍體被綁在馬拉的戰車上拖著走。希臘軍隊的將軍阿喀琉斯也許是感到殺死赫克托耳還無法解恨，才這樣羞辱屍體。這是對自己的朋友被赫克托耳殺死的報復。這是連天上的神都感到憤怒的粗暴行為。 赫克托耳的父親決定去找陷入狂怒的阿喀琉斯。妻子勸阻他說，“妳也會死的”，但他沒有動搖，“如果我能抱住我的兒子哭，我死在阿喀琉斯的手裏也行”。他拉了滿滿壹車用來贖取兒子屍體的金銀珠寶，走到阿喀琉斯面前，跪在地上哀求。“看著我，想想妳那和我壹樣蒼老而無力的父親吧！”他在殺死兒子、還羞辱其屍體的殘暴的敵軍將領面前悲痛地哭了。 作為壹國之王之前，他首先是壹名父親。但令人吃驚的事情發生了。阿喀琉斯哭了起來。他想起了在家鄉等待自己的父親而哭了起來。如果天生註定夭折的自己死了，父親也會像眼前的老人壹樣哭泣。最後，他讓人把屍體洗幹凈，抹上油，穿上衣服，交了出去。 屍體壹回來，特洛伊城哭成了壹片淚海。包括赫克托耳的母親、妻子和兒子在內，所有人都放聲大哭。因為有了冒著生命危險去找敵將的父親的眼淚，這才有了哀悼的眼淚。荷馬的《伊利亞特》毫不吝嗇地證明，眼淚不僅屬於母親，也屬於父親。雖然社會和文化壓抑著父親的眼淚，但我們的父親們也會哭。

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