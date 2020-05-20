與泰森進行復出戰的霍利菲爾德：或將打一場沒有KO的3分鐘三回合慈善比賽. May. 20, 2020 07:45. by 李元洪 bluesky@donga.com. “自己正在考慮打一場沒有輸贏和KO的三回合慈善比賽。” 正在為與“核拳頭”邁克•泰森(54歲)的復出戰做準備的前世界拳擊協會(WBA)重量級冠軍伊萬德•霍利菲爾德(58歲)表明了比賽構想。霍利菲爾德19日在接受英國《每日郵報》采訪時表示，自己正在考慮打一場3分鐘3回合的慈善比賽。因為是慈善比賽，將不分勝負，也不會出現KO的情況。按照霍利菲爾德的計劃，兩位選手的比賽不會攻擊對方面部或腹部等部位，或者攻擊，也會采取卸力後出拳的方式進行。預計，兩人將展示各種拳擊技術。這是考慮到50歲中後期的兩位選手的年齡和健康而做出的決定。照此條件，整個活動也許成為“表演賽”，但兩位傳奇拳手在50多歲的時候再次向對方揮拳，這本身就會吸引球迷的關註。盡管如此，霍利菲爾德還是說：“如果對手真的對我重拳出擊，我也會把他打倒在地。”如果比賽過程中氣氛變得熱烈，則有可能演變成意外的亂打戰。 泰森能否接受，還是個未知數。但對誌在票房的泰森來說，他可能會順勢答應下來。《每日郵報》稱，兩位選手一直在討論細節條件。 霍利菲爾德的職業生涯戰績為44勝(29次KO)2平10負，泰森為50勝(44次KO)6負。兩位選手曾在1996年和1997年進行過WBA重量級拳王爭霸賽，兩次都是霍利菲爾德獲勝。泰森在1997年比賽時咬傷霍利菲爾德的耳朵，得到了“核牙”的汙名。如果兩位選手的比賽在今年內成行，霍利菲爾德和泰森將分別在9年和15年後再次登上拳臺。

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