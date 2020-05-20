韓國電視全球市場占有率首次突破50%. May. 20, 2020 07:45. by 許桐準 hungry@donga.com. 在全球電視市場上，韓國國內品牌的市場占有率首次突破50%大關。 19日，據市場調查企業Omnia透露，三星電子今年第一季度(1~3月)在全球電視機市場上以金額為準，與去年同期相比(29.4%)上升了3.0%百分點，以32.4%的占有率位居第一。三星電子去年第4季度(32.3%)的占有率也更新了，以季度金額為準也創下了歷史最高值。 三星電子在北美、歐洲等主要市場的占有率突破40%，帶動了三星電子的銷售業績。三星在北美市場和歐洲市場的占有率分別為42.6%和41.1%。北美市場的占有率比去年第一季度(36.8%)增長了5.8個百分點。 業界認為，以QLED(量子點發光二極管)電視為中心的三星電子2500美元(約307.5萬韓元)以上的高端市場及75英寸以上的超大型市場的強化戰略正中目標。實際上，三星電子在2500美元以上的市場占48.8%，在75英寸以上的超大型市場占50.4%。 LG電子以比去年同期增長2.2%的18.7%位居第二。日本索尼以7.1%的支持率排名第三，中國TCL(6.4%)和海信(6.1%)緊隨其後。LG電子計劃，在液晶顯示器(LCD)電視市場，以Nano Cell電視機為先鋒；在有機發光二極管(OLED)市場，加強Gallery設計、48英寸產品等產品陣容，以“雙軌政策”攻占市場。 從國家來看，韓國的市場占有率從去年第4季度的48.5%上升到了51.1%，上升了2.6個百分點。排名第二的中國(21.2%)和排名第三的日本(14.3%)在同一時期內占有率小幅下降，與韓國的差距進一步拉大。 另外，受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情的影響，全世界電視機市場規模與一年前相比大幅萎縮。第一季度整個電視市場以金額為標準，減少了205.95億美元(約25.3319萬億韓元)，比去年同期減少了17.9%。以數量為準也減少了10.2%，為4650萬臺左右。 電視業界相關人士表示：“與第一季度新冠肺炎開始的中國企業和日本企業萎靡不振不同，韓國企業表現突出。美國和歐洲家電產品流通企業實體店暫時休店的第二季度(4月~6月)，新冠肺炎疫情帶來的沖擊預計會對韓國企業產生影響。”

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