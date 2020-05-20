西大門公園的柳寬順銅像因預算不足而延期設立. May. 20, 2020 07:45. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 為紀念柳寬順烈士殉國100周年，原定於20日在首爾西大門區西大門獨立公園建立的柳寬順銅像的揭幕儀式被無限期推遲。柳寬順烈士紀念事業會表示：“政府說支援困難，預算不足。我們會盡可能尋找可行的方法，力爭在今年內舉行揭幕儀式。” 柳寬順烈士紀念事業會最近向西大門區傳達了暫時推遲原定於本月末建立銅像的意向。原本紀念事業會以20日揭幕儀式為目標制作了銅像。 20日，是101年前柳烈士第一次被關押在西大門刑務所的日子。柳烈士在這裏受到日本帝國主義的嚴刑拷打，1920年9月28日去世。她主導獄中萬歲運動等，直到死為止都沒有放棄對祖國獨立的意誌。 銅像高3.2米，是全南大學藝術學院教授金行信和金大吉的作品。原本由元老雕刻家金行信教授主導工作，但去年金教授去世後由其弟子金大吉教授繼承。藝術學院的其他教授和學生也給予了支持。 目前銅像制作工作已全部完成，並運往首爾。但由於預算不足，未能遵守揭幕式日期。紀念事業會方面表示：“曾要求主管部門國家報勛處支援部分制作費用(30%)，但遭到拒絕，事業不得不暫時中斷。”據悉，報勛處的立場是，由於今年的預算編制工作已經結束，所以很難進行支援。雖然也向首爾市和柳烈士的故鄉天安市提出了申請，但是沒有得到明確的答復。 柳寬順烈士紀念事業會會長柳正宇(音)表示：“在柳寬順烈士殉國100周年之際，為了紀念柳寬順烈士的犧牲，我們將繼續要求國會的相關委員會和地方自治團體等給予協助。”

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